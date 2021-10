Dirigent/fortepianist Maxim Emelyanychev: ‘Ik neem de rol aan die de muziek van me vraagt’

De repetitie duurt een uurtje langer vandaag, en ’s avonds is er nog een extra sessie met solisten in het RCO House van het Concertgebouworkest. Het programma waarmee dirigent Maxim Emelyanychev (33) debuteert voor het Concertgebouworkest was al opvallend breed, met muziek van Sweelinck (1619) tot Joey Roukens (2021). Maar ter nagedachtenis van de vorige week overleden ere-dirigent Bernard Haitink (1929-2021) is er nog een stuk bijgekomen: het ‘Adagietto’ uit Mahlers Vijfde symfonie – ook bekend uit de film Death in Venice.

Emelyanychev – uiterlijk studentikoos met zijn linnen tasje, hoge gympen en waaihaar – vindt het „een eer en een voorrecht”, zegt hij in de kantine van het Concertgebouw. Met rusteloze handen tikt hij voortdurend even zijn telefoonscherm aan, waarop dan een foto oplicht van zijn dochtertje (6) in Moskou. „Ik heb Haitink nooit live gehoord, maar een van de eerste muziek-dvd’s die ik als jong kind zag was zijn opname van het Eerste Pianoconcert van Brahms met Arthur Rubinstein. Dat maakte veel indruk; de Grote Zaal alleen al. Ik heb daar inmiddels zelf al een aantal maal mogen dirigeren, maar samen met het Concertgebouworkest is uiteraard extra leuk. En het is een bijzonder programma. Sweelincks ‘Beati Pauperes’ voeren we uit op oude blaasinstrumenten, ik speel zelf mee op zink. En Haydns Sinfonia Concertante leid ik vanachter het pianoforte. Ik ben nu overwegend actief als dirigent, maar ik voel me musicus in brede zin. Ik neem de rol aan die de muziek van me vraagt.”

Dat je ook vanachter een instrument een orkest kon leiden – dat veranderde mijn hele toekomstbeeld

Dat een symfonieorkest muziek speelt van 1600 tot heden is een vrij recent fenomeen. U leidt barokorkest Il Pomo d’Oro én reguliere orkesten. Hoe kijkt u aan tegen specialismen – liever wel of niet?

„Ik ben vooral voor een optimaal vrije, niet krampachtige, wél goed geïnformeerde omgang met muziek. Oude muziek herontdekken is niet nieuw, dat deed Mendelssohn – van wie we nu de Reformatie Symfonie spelen – ook al. De range aan beschikbaar repertoire is nu nog breder, maar dat is juist interessant. Zoals Roukens Sweelinck eert in zijn nieuwe stuk is fantastisch: hij benut de actuele mogelijkheden van het Concertgebouworkest, maar verwijst ook naar de oude vormentaal. Daarbij: moderne musici zijn technisch zo goed, dat incidenteel spelen op oude instrumenten ze prima afgaat. Dát heeft de toekomst denk ik: dat alles kan en mag, en dat het ook allemaal naast elkaar bestaat. Bach op saxofoonkwartet kan net zo goed als op orgel, mits musici de taal spreken. Buig mee, wees niet orthodox.”

Bach op saxofoonkwartet kan net zo goed als op orgel. Buig mee, wees niet orthodox

Fortepiano als clown en verleider

De eerste keer dat Maxim Emelyanytchev de aandacht trok was vanuit de Russische provinciestad Perm. Dirigent Teodor Currentzis realiseerde daar een nu al legendarische serie hypereigenzinnige opnames van de Da Ponte-opera’s van Mozart.

Lees ook deze reportage over dirigent Currentzis: ‘Betoverd door een moderne dracula’

Emelyanychev tekende voor de fortepianopartij, maar niet zomaar. De begeleiding van de recitatieven tussen de aria’s, doorgaans in meer of mindere mate dienstbaar, kregen onder zijn virtuozenvingers solistische trekjes. Vanachter zijn Walter-fortepiano (1805) claimde Emelyanychev als het ware een rol in het verhaal, met gedurfde erupties, snaakse terzijdes en dwarse akkoorden. Een fortepiano als clown en verleider: ongehoord, letterlijk.

„Mijn overweging was dat de luisteraar van een cd de zangers niet ziet”, zegt Emelyanychev. „Daarom heb ik de fortepiano zo theatraal mogelijk ingezet. Drinkt iemand een glas wijn? Valt er iemand van de trap? Laten horen! Dat kan in muziek ook zonder dat het té wordt. Een zanger die zingt met zijn hand op zijn hart of die met huilgebaartjes over de wangen zijn verdriet illustreert – dat is belachelijk. Maar muziek is abstract. Daardoor kun je vrij ver gaan, en blijft het toch leuk.”

Ook op uw andere opnames, als dirigent, is de vrijheid die eruit klinkt opvallend. Tweede constante: de zangerigheid. Hoe gaat u te werk? Hoe beziet u de rol van de uitvoerend musicus?

„Alles begint voor mij bij de partituur, ik beluister zo min mogelijk opnames. Een paar jaar geleden moest ik Rossini’s Il barbiere di Siviglia dirigeren. Een overbekende opera, maar ik had hem nog nooit gehoord. Dat heb ik toen expres zo gelaten. Tabula rasa tot een interpretatie komen werkt voor mij het best. Natuurlijk moet je alles weten van de context – leven, werken, stijl – maar de kunst is het cliché te omzeilen en je eigen benadering te vinden, die natuurlijk wel wortelt in wat er staat. Mensen zeggen vaak dat Bach en Mozart geen dynamiek noteerden, maar als je de tekst, structuur en harmonische functies analyseert is het kraakhelder waar de muziek hard of zacht moet klinken. Vind ík, tenminste. Het blijft muziek; in interpretatie bestaat geen goed of slecht, alleen verschil.”

De kunst is het cliché te omzeilen en je eigen benadering te vinden

Hoeveel ruimte voor spontaniteit laat u tijdens concerten bestaan?

„Een Russisch spreekwoord zegt: je kunt nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Elk concert is per definitie anders dan het vorige. Het publiek is nieuw, de musici en jijzelf staan er anders in. Wat gisteren misging, moet nu beter. Je humeur is anders. Noem maar op. Een concert is geen boek of schilderij, het is levend en per definitie spontaan. Maar eerlijk is eerlijk: veel hangt af van de wisselwerking met de musici. Hoe beter het orkest, hoe meer ruimte voor spontaniteit.”

Hoe beïnvloedden andere dirigenten u?

„Er waren er zo veel… Teodor Currentzis, Gennady Rozjdestvenski. Bij hem studeerde ik lang, en ik was tussen mijn 18de en 26ste de vaste pianist van zijn directieklas, waardoor ik veel stukken van binnenuit heb leren kennen. Maar ook dirigenten met wie ik niet zelf werkte zijn vormend geweest. Frans Brüggen! En klavecinist/dirigent Trevor Pinnock, van wie ik mijn eerste cd op historische instrumenten kocht. Wat een revelatie. Dat je ook vanachter een instrument een orkest kon leiden – dat veranderde mijn hele toekomstbeeld.”

Maxim Emelyanychev Foto Tessa Posthuma de Boer

Er is een filmpje waarop u als 13-jarige een orkest leidt. Toen al vanuit de ambitie professional te worden?

„Ik ben het enig kind van twee musici, de stemming van de hoorns en de klarinetten kende ik als kleuter. Dat ik voor muziek zou leven was nooit een vraag. Daarbij: Rusland heeft een uitstekend muziekeducatiesysteem. Wanneer je als kind op een van de professionele opleidingen belandt, begin je aan een traject dat in intensiteit hetzelfde is als voor topsporters of ballerina’s. Je verliest je kindertijd. Er bestaat niets meer buiten de muziek. Ik vond dat heerlijk, ik hield toch al niet van buiten spelen. Maar het was wel echt een en al muziek. Leg me een wiskundesom voor en ik faal, sorry.

„Jong leren dirigeren heeft grote meerwaarde. Aanvankelijk heb je niets te zeggen, maar tegen de tijd dat dat wél zo is, kun je terugvallen op techniek en hoef je over dat aspect helemaal niet meer na te denken. Waarmee ik niet wil zeggen dat rijping zaligmakend is. De frisse Mozart van een 20-jarige kan beter werken dan de gerijpte interpretatie van de 60-jarige.”

Over rijping gesproken: u combineert nu een barokorkest met een kamerorkest. Zou u een chefschap bij een groot orkest ambiëren?

„Ik sluit het zeker niet uit. Maar mijn visie op carrière maken is ‘go with the flow’. Ik houd van muziek en ik wil zo veel mogelijk ontdekken. Meer lijn valt er niet in te ontdekken.”

Kon. Concertgebouworkest o.l.v. Maxim Emelyanytchev. Met werk van Sweelinck, Haydn, Mendelssohn, Mahler en Roukens. 28, 29 en 31 okt in Concertgebouw Amsterdam. Inl: . Met werk van Sweelinck, Haydn, Mendelssohn, Mahler en Roukens. 28, 29 en 31 okt in Concertgebouw Amsterdam. Inl: concertgebouworkest.nl

Wie is dirigent Maxim Emelyanytchev? 1988 Geboren in Dzerzhinsk. Enig kind van twee musici 1995 Nizjny Novgorod Choral College (oa zang en piano) 2000 Start studie orkestdirectie 2006-2012 Pianist in de directieklas van Gennady Rozjdestvenski, conservatorium Moskou 2013 Dirigent van barokorkest Il Pomo d’Oro en van het Nizjny-Novgorod Solisten Kamerorkest 2014 Start internationale dirigeercarrière met Mozart’s Don Giovanni in Sevilla, begin opnames Mozart Da Ponte-opera’s o.l.v. Teodor Currentzis in Perm (Emelyanychev op fortepiano) 2018 Debuut Nederlands Philharmoinisch Orkest 2019 Chef-dirigent Scottish Chamber Orchestra, debuut Glyndebourne Festival en Royal Opera House 2020 Edison ‘Beste Opera’ voor Agrippina(met Il Pomo d’Oro) 2021 Debuut Concertgebouworkest