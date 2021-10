Eigen ideeën in een politieke partij zijn mooi. Maar te veel kakafonie komt de eenheid niet ten goede. Daarom heeft de SP deze week in één veegactie 33 partijgenoten geroyeerd. Deze leden waren betrokken bij de jongerenorganisatie Rood en het interne Marxistisch Platform, twee clubs die eerder door de SP waren bestempeld als heuse partijen. Weliswaar heeft de SP haar ‘marxistisch-leninistische’ verleden als ‘kaderpartij’ lang geleden afgelegd, statutair mogen SP’ers nog steeds maar van één politieke partij lid zijn.

De SP is niet uniek. Vijftig jaar verklaarde de Pacifistisch Socialistische Partij – geen kaderpartij, eerder een anarchoïde bende – de trotskistische Vierde Internationale onverenigbaar met het lidmaatschap van de PSP. Waarna de trotskisten, die in het kader van de door de Vierde uitgestippelde ‘intredepolitiek’ lid waren geworden, de partij moesten verlaten.

In de reacties op de perikelen binnen de SP domineerde één woord: ‘zuivering’, soms zelfs ‘rücksichtsloze zuivering’.

Zeker met dat Duitse bijwoord kreeg de royementsgolf een naargeestige lading. Bij een zuivering in een politieke partij denk je niet aan huiselijke poetswoede om de boel aan de kant te krijgen, maar aan hardhandige schoonmaakacties door totalitaire regimes. Denk aan de periodieke ‘Zuiveringen van de partijgelederen’ onder de communisten in Sovjet-Rusland in de jaren 20/30. Ter wille van de ‘juiste lijn’ en het ‘democratisch centralisme’ saneerden Lenin en Stalin de partij toen van ‘kleinburgerlijke elementen’, ‘koelakken’ of ‘oppositionelen’. De bekendste tsjistka (zuivering) is die van 1929, toen de bolsjewiek Trotski en de ‘linkse oppositie’ werden aangepakt. Bij deze ‘generale zuivering’ werden ongeveer 100.000 communisten (10 procent van de totale kaartenbak) definitief uit de partij gestoten. Of aan de Säuberungsmaßnahmen bij de nazi’s in Duitsland. Zoals de ‘Nacht van de lange messen’ in 1934, toen Hitler zijn oude SA-kameraden rond Ernst Röhm liet liquideren.

Zuivering roept een associatie op met properheid, zoals sanering met zuinigheid, Maar in de politiek mondt zuivering uit in uitsluiting en soms zelfs in moord en doodslag.