Welkom Energie: ‘Ook collegabedrijven hebben grote problemen’

In Nederland is voor het eerst een energiebedrijf ten onder gegaan aan de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Welkom Energie, een kleine leverancier met circa 90.000 klanten, mag vanaf 1 november geen energie meer verkopen aan consumenten en zakelijke gebruikers. Alle lopende contracten worden beëindigd.

In het Verenigd Koninkrijk was de afgelopen maanden sprake van een ware kaalslag op de energiemarkt. Daar zijn inmiddels al meerdere energiebedrijven failliet gegaan door de hoge gasprijzen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft woensdag bekendgemaakt dat de leveringsvergunning van Welkom Energie wordt ingetrokken. Het is de eerste keer dat de Nederlandse toezichthouder een vergunning van een energiebedrijf intrekt.

Elke onderneming in Nederland die gas en elektriciteit wil (door)verkopen, moet beschikken over een leveringsvergunning. Op die manier probeert de ACM consumenten te beschermen en moet worden voorkomen dat huishoudens zonder gas en stroom komen te zitten. Nederland telt ruim zestig vergunninghouders, grote en kleine energieleveranciers.

Hoge gasprijzen

Welkom Energie uit Almere stelt dat het in financiële problemen is gekomen door de hoge gasprijs. Begin oktober bereikte die een voorlopig hoogtepunt van 116 euro per Megawattuur (MWh, op de toonaangevende gasmarktplaats Dutch TTF Gas Futures). Woensdag lag de gasprijs er op 87 euro per MWh. Tot april van dit jaar schommelde de prijs onder de 20 euro. Een energieleverancier die met zijn klanten een vast tarief heeft afgesproken dat onder de actuele inkoopprijs ligt, loopt al snel aan tegen financiële problemen.

Welkom Energie wordt binnenkort mogelijk failliet verklaard. Alle huidige klanten hoeven volgens de ACM niet bang te zijn dat zij verstoken zullen zijn van elektriciteit of gas. Hun contracten worden overgenomen door Eneco, een van de grootste energieconcerns van Nederland. Wel moeten klanten rekening houden met hogere tarieven, meldde Eneco al.

Op zijn aangepaste webpagina’s stelt Welkom Energie dat het bedrijf van alles heeft geprobeerd om te overleven. „Ook collegabedrijven waren niet in staat om ons over te nemen in deze periode, omdat ook zij grote problemen hebben in deze markt”, stelt het bedrijf. Welke energiebedrijven in moeilijkheden zijn, is niet bekend.

De ACM controleert jaarlijks hoe de leveranciers ervoor staan. Een woordvoerder van de toezichthouder zegt dat men de controle heeft vervroegd in verband met de hoge energieprijzen. Op 1 oktober hebben alle leveranciers hun financiële gegevens opgestuurd. De ACM wil geen inzage geven in die informatie.

Wel meldde de toezichthouder vorige week op te treden tegen energiebedrijven die de leveringsovereenkomst met klanten opzeggen omdat zij niet akkoord zijn gegaan met het verhogen van het afgesproken vaste energietarief. „Het zomaar stoppen of aanpassen van een energiecontract met vaste tarieven is niet toegestaan”, aldus de ACM.

Consumenten klaagden de afgelopen weken onder meer over het bedrijf DGB Energie dat contracten met klanten eenzijdig had opgezegd, en over Enstroga. Die leverancier eiste dat klanten akkoord zouden gaan met een tariefsverhoging, anders zou het bedrijf niet langer gas en stroom leveren. De Britse tak van Enstroga heeft onlangs zijn activiteiten gestopt. Vandebron, een energiemerk van Essent, voert op 1 november, vroeger dan gewoonlijk, een forse prijsverhoging door voor klanten met een variabel contract.