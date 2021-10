Hiroshima-overlevende en anti-kernwapenactivist Sunao Tsuboi (96) overleden

Sunao Tsuboi, een vooraanstaande Japanse anti-kernwapenactivist die in augustus 1945 de atoombom van Hiroshima overleefde, is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Nihon Hidankyo, de organisatie voor Japanse overlevenden van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, woensdag bekendgemaakt, zo melden internationale media. Tsuboi zou een onregelmatige hartslag hebben gehad die tot zijn dood zou hebben geleid. Eerder deze week vond een uitvaartplechtigheid plaats.

De 20-jarige student bouwkunde Tsuboi was op weg naar de universiteit toen hij op 6 augustus 1945 in Hiroshima gewond raakte bij de eerste aanval met een atoombom ter wereld, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog ingezet door de Verenigde Staten. Drie dagen later werd de eveneens Japanse stad Nagasaki doelwit van een atoombom.

Tsuboi liep brandwonden over zijn hele lichaam op, maar overleefde de bom - in tegenstelling tot naar schatting ruim 315.000 anderen in Hiroshima en Nagasaki. De rest van zijn leven voerde hij campagne tegen het behoud en gebruik van kernwapens. Hij was jarenlang het hoofd van slachtofferorganisatie Nihon Hidankyo.

Barack Obama

In 2016 ontmoete Tsuboi de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama samen met drie andere hibakusha, zoals de overlevenden van de twee atoombommen in Japan worden genoemd. „Kernwapens mogen nooit meer gebruikt worden”, zei de destijds 91-jarige Tsuboi.

Obama was met het bezoek de eerste zittende Amerikaanse president die de herdenking van de atoombom in Hiroshima bezocht. „De dood viel uit de lucht en de wereld was veranderd”, zei Obama toen tijdens een toespraak. „Een lichtflits en een muur van vuur verwoestten een stad en toonden aan dat de mensheid de middelen bezat om zichzelf te vernietigen.” Tsuboi zei in 2016 blij te zijn met Obama’s bezoek aan Hiroshima.