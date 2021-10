Het kleine Abu Dhabi koestert grote ambities op het wereldtoneel

Gretig biedt Shamia, de jonge Emiraatse vrouw die het bezoekerscentrum bij het monument voor de gevallen soldaten in Abu Dhabi bemant, een rondleiding aan. „We zijn erg trots op onze helden”, zegt ze en wijst op een muur waarop een voor een de foto’s van alle gesneuvelde militairen van de Verenigde Arabische Emiraten worden geprojecteerd. „De offers van onze helden zullen niet voor niets zijn”, zo wordt even verderop Mohammed bin Zayed geciteerd, Hij is de machtige kroonprins van Abu Dhabi, die veel van die militairen op hun laatste fatale missie stuurde.

Hier, pal tegenover de reusachtige Sheikh Zayed-moskee, eert de pas vijftig jaar oude olie- en gasstaat zijn gevallen soldaten met het omvangrijke monument Wahat al-Karama (Oase van Waardigheid). In het rustige bezoekerscentrum valt meteen op dat de meeste militairen zijn omgekomen bij de oorlog in Jemen, die al ruim zes jaar duurt en waarin de Emiraten aan de kant van Saoedi-Arabië streden tot ze zich in 2019 goeddeels terugtrokken.

Bij een aanval in 2015 werden in één klap 45 Emirati’s gedood bij een bomexplosie. Dat kwam hard aan voor de Emirati’s, die een inheemse bevolking van net boven het miljoen hebben. Het was ook het moment dat ze beseften dat de ambitieuze buitenlandse politiek van de kroonprins, al jaren de feitelijke machthebber, een hoge prijs kent.

„De Emiraten zijn een klein land en iedereen kende wel iemand die familie was van een van de gesneuvelden”, zegt Jonathan Fulton, een Canadese analist die verbonden is aan de Atlantic Council en al vijftien jaar in de Emiraten verblijft. „Er heerste toen een diepe somberheid. Met zo’n verlies hadden ze geen ervaring.”

In 2015 sneuvelden in één keer 45 VAE-soldaten in Jemen. Foto EPA

Toch liet MbZ, zoals de kroonprins vaak kortweg wordt genoemd, zich niet van de wijs brengen. Hij toonde diep medeleven met de moeders van de gesneuvelden, hamerde op offervaardigheid voor het vaderland en liet de Oase van Waardigheid optrekken. Maar zijn assertieve beleid in de regio zette hij onverdroten voort. Anders dan zijn vader, Sheikh Zayed, die vertrouwde op de steun van de Verenigde Staten en zich verder tamelijk afzijdig hield op buitenlands politiek terrein, bemoeit MbZ zich juist intensief met andere landen in het Midden-Oosten. Ook na de militaire staatsgreep van deze week in Soedan rees direct de verdenking dat de Emiraten en Saoedi-Arabië de Soedanese generaals steunden. Na de val van ex-leider Omar el-Bashir twee jaar geleden hadden de Golfstaten het leger ook al aanzienlijke financiële hulp geboden. „De geheime geldstroom van de Emiraten verschafte hen vervolgens ongekende invloed in grote delen van het politieke spectrum, wat de generaals (…) hielp hun macht te consolideren”, constateerde Soedan-deskundige Jean-Baptiste Gollopin van de European Council of Foreign Relations al vorig jaar. De democratische krachten hadden daardoor het nakijken.

Overgangsfase

Vlak voor de Soedanese generaals deze week in actie kwamen had een Amerikaanse gezant nog geprobeerd te bemiddelen. Maar die had zijn hielen nog niet gelicht of de coup vond plaats. Een affront aan Washington en een teken van de afnemende greep van de VS op de regio. Veel analisten wijzen erop dat het Midden-Oosten in een overgangsfase verkeert. De Verenigde Staten lijken niet meer de machtige en betrouwbare bondgenoot van weleer – zie de plotselinge terugtrekking uit Afghanistan. China daarentegen is inmiddels de grootste olie-importeur uit het Golfgebied en wint steeds meer aan invloed in de regio. Landen als de Emiraten moeten daarom tussen beide grootmachten laveren. „Dit wordt een grote uitdaging voor ons allemaal”, zei Anwar Gargash, een belangrijke adviseur van MbZ, begin oktober op een conferentie in Abu Dhabi.

Sinds de Arabische Lente, die MbZ verontrustte omdat de protestbewegingen van toen ogenschijnlijk stabiele regimes zonder moeite ten val leken te kunnen brengen, is de kroonprins er vooral op gebrand organisaties die verwantschap tonen met de Moslimbroederschap, overal zo ver mogelijk van de macht af te houden. Samen met Saoedi-Arabië deden de Emiraten er daarom in 2013 alles aan om de Egyptische president Morsi ten val te brengen. Na de succesvolle coup van legerleider Sisi schoten ze hem met miljarden dollars te hulp. Ook in het Libische conflict mengden de Emiraten zich.

Afgelopen zomer bespeurden veel analisten de vingerafdrukken van de Emiraten ook op de coup van de Tunesische president Kais Saied. Die laatste ontsloeg de premier en dankte het parlement af, nadat er eerder een vanuit de Emiraten en Saoedi-Arabië georkestreerde twitter-campagne tegen de Tunesische regering op gang was gekomen. Door de coup werd Ennahda, de islamitische partij die vanouds dichtbij de Moslimbroederschap stond, buitenspel gezet en werd de Tunesische democratie feitelijk de nek omgedraaid. De Emiraten staan nu volgens veel berichten samen met Saoedi-Arabië klaar om Saied nieuwe kredieten te verlenen om de economie vlot te trekken.

In al deze landen kozen de Emiraten positie tegenover Turkije en Qatar, die beiden juist sympathiek staan tegenover de Moslimbroederschap. „Het leek tot voor kort zelfs wel of Turkije was uitgegroeid tot aartsvijand nummer 1”, zegt een diplomaat in Abu Dhabi.

Ook tegen de groeiende invloed van Iran in de regio zette MbZ zich schrap. Daarom sloot hij zich in 2015 aan bij de Saoedische interventie in Jemen om de door Iran gesteunde Houthi’s terug te dringen, met inzet van de eigen krijgsmacht. Aan een goed getraind en goed bewapend leger heeft MbZ, die zelf aan de Britse militaire academie Sandhurst studeerde, altijd gehecht. Steeds zorgde hij ervoor dat zijn strijdkrachten over de modernste wapens beschikte. Na veel duw- en trekwerk hoopt hij nu als eerste Arabische land Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen en geavanceerde drones binnen te halen. De VS stribbelen echter nog tegen wegens Abu Dhabi’s steeds nauwere banden met China.

Spierballenvertoon

Vraag is of de Emiraten uiteindelijk veel zijn opgeschoten met hun interventies. „Het was toch een soort hubris. Per saldo heeft dat spierballenvertoon ze niet veel opgeleverd”, zegt een oud-diplomaat met veel ervaring in de Golfstaten. „De interventie in Jemen was echt een fout”, constateert ook een nog actieve diplomaat. „Dat heeft veel meer gekost dan het heeft opgeleverd.”

Het buitenlands beleid van de Emiraten oogt inmiddels nogal onberekenbaar. Soms assertief, zoals in Soedan en Tunesië, maar tegelijk zoeken ze de laatste tijd ook voorzichtig toenadering tot Turkije en Iran. En zelfs met buurman en rivaal Qatar is de strijdbijl sinds begin dit jaar formeel begraven.

„De Emiraten bespeuren een zekere richtingloosheid bij de VS”, zegt analist Fulton. „Dat maakt ze onzeker. Daarom willen ze hun opties openhouden en proberen ze zoveel mogelijk verschillende bondgenoten te vinden.” Lachend voegt hij er aan toe: „Misschien zijn ze ook wat uitgekeken op de Amerikanen. Er wordt hier wel gezegd dat als je al zo lang getrouwd bent, je ook wel eens als moslim wilt leven en verschillende vrouwen wilt hebben.”