Het imago van Big Tech krijgt klappen, het geld stroomt binnen

Na een nieuw kwartaal vol recordcijfers is de afstand tussen de top en de subtop van het Amerikaanse bedrijfsleven opnieuw vergroot.

Facebook, Alphabet en Microsoft maakten deze week klinkende cijfers over het derde kwartaal van dit jaar bekend. Apple en Amazon volgen donderdag en de verwachting is dat ze niet achterblijven bij hun concurrenten.

Wat kunnen we leren uit de cijfers? Vier conclusies.

1Grote techbedrijven hebben geen last van alle kritiek en schandalen

Deze week publiceerden Amerikaanse media tientallen artikelen gebaseerd op documenten van klokkenluider en ex-Facebookwerknemer Frances Haugen. Met opnieuw grote onthullingen die het imago van Facebook schade toebrachten, onder meer over hoe medewerkers van Facebook tevergeefs de leiding waarschuwden over misinformatie en complottheorieën rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Hoe publicitair schadelijk ook, voor het bedrijf Facebook maakte het allemaal niets uit. Dat behaalde een kwartaalomzet van 29,01 miljard dollar (24,99 miljard euro) – een groei van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst steeg met 17 procent tot ruim 9 miljard dollar.

De advertentiemachine van Facebook bleef zelfs zó hard draaien, dat een groot luxeprobleem dreigde: té veel contant geld op de balans. Om dat te voorkomen investeerde Facebook de overvloedige miljarden onder meer in het terugkopen van eigen aandelen om de koers op te drijven: het afgelopen kwartaal 13 miljard dollar.

Naast klokkenluiders kreeg Big Tech het afgelopen kwartaal opnieuw te maken met overheidsinstellingen in Europa en de VS die het ene na het andere onderzoek begonnen om de macht van de grote techbedrijven te beteugelen. Apple, Amazon, Google en Facebook worden op dit moment volgens tech-website The Information met zeventig verschillende onderzoeken geconfronteerd.

De advocaten van Google zijn met 25 procedures het drukst, variërend van onderzoek naar Googles monopolistisch gedrag in de advertentiemarkt, tot het schenden van copyrightwetten en het te weinig doen tegen verspreiding van nepnieuws.

Het raakte de financiële prestaties van Googles moederbedrijf Alphabet allerminst. Alphabet rapporteerde een omzet van 65 miljard dollar, maar liefst 41 procent meer dan een jaar eerder. Toen had Google nog veel last van teruglopende advertentie-inkomsten in de winkel– en reissector door de wereldwijde lockdowns.

2 Door de pandemie groeit Big Tech alleen maar harder

Dat de grote techbedrijven geen last hebben van de pandemie is een understatement. Groeipercentages in de dubbele cijfers zijn geen uitzondering. Hoe kan dat?

Deels is het logisch verklaarbaar: vorig jaar was, vooral voor advertentiegedreven techbedrijven als Facebook en Alphabet, een lastig jaar. Dat maakt dat de winst en omzet ten opzichte van vorig jaar nu extra positief afsteekt.

Tegelijkertijd, zowel Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet als Microsoft toonden zich zeer weerbaar tegen elke vorm van tegenslag. De bedrijven zijn niet afhankelijk van een enkele inkomstenbron. Tegenvallers door de pandemie – een aanvankelijke stagnatie van advertentie-inkomsten voor Facebook, druk op de verkoop van laptops en iPads door chiptekorten voor Apple – werden opgevangen door groei in andere bedrijfsonderdelen.

Zo zag Alphabet de inkomsten van videodienst YouTube spectaculair toenemen door de pandemie. Microsoft zag het aantal klanten van Microsoft Teams stijgen door de populariteit van thuiswerken en videovergaderen. Ook wordt er al langere tijd meer geld verdiend met de verkoop van gadgets en gaming.

Amazon is de grote winnaar van de coronacrisis. Voor het bedrijf dreigen hele andere risico’s: Amazon groeit zó hard, dat het personeelsbestand de groei niet bijhoudt. Het personeelstekort bij Amazon (1,3 miljoen werknemers) is zo nijpend, dat wie nu in een Amerikaans distributiecentrum gaat werken, duizenden dollars aan startbonus krijgt.

3 De schade van Apples nieuwe privacybeleid is voelbaar

Afgelopen zomer voerde Apple een nieuwe functie toe in zijn besturingssysteem: App Tracking Transparancy. Het geeft Apple-klanten de mogelijkheid om te zorgen dat ze minder makkelijk worden gevolgd door de apps die ze gebruiken.

Met name Facebook was woedend over deze nieuwe functionaliteit. Facebook heeft vooral heel veel kleine adverteerders als klant: lokale ondernemers, die baat hebben bij advertenties die gericht zijn op mensen met specifieke interesses of wonen in een bepaalde stad of buurt.

Nu voelt het de effecten van de maatregel. Facebook-bestuurder Sheryl Sandberg zei deze week tegen beleggers dat Facebooks groei zonder Apples nieuwe regels veel hoger zou zijn uitgepakt. Al viel het effect op het aandeel van Facebook mee. Beleggers werden al snel gerustgesteld. Facebook kondigde namelijk, opnieuw, aan eigen aandelen te gaan opkopen. Deze keer voor 50 miljard dollar.

Wie wel last had van Apples nieuwe privacymaatregel was Snapchat, een van de weinige Amerikaanse techbedrijven die zich nog tussen de Grote Vijf weet te handhaven. Topman Evan Spiegel, aanvankelijk een supporter van de nieuwe regels, zag de koers van zijn bedrijf woensdag met een kwart dalen na zwaar tegenvallende advertentie-inkomsten.

4 De cloud is de grote groeimarkt

Door de coronacrisis is de vraag naar clouddiensten spectaculair gestegen. Van al dat onderwijs op afstand, digitaal vergaderen en online winkelen profiteren de clouddivisies van Microsoft, Amazon en Alphabet. Microsoft haalde afgelopen kwartaal bijna de helft van alle omzet (ruim 20 miljard dollar) uit deze tak. Voor Alphabet was dat flink lager (5 miljard), maar ook voor Alphabet zat daar de grote groei: 45 procent meer dan vorig jaar.

Hoeveel dat voor Amazon is, moet donderdag blijken, al staat vast dat er opnieuw records worden gebroken. Andy Jassy, die zijn eerste kwartaal achter de rug heeft als nieuwe topman van Amazon, was samen met oprichter Jeff Bezos een van de eersten die in 2003 bedacht dat clouddiensten de toekomst hadden.