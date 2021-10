Drank was altijd in het leven van oud-Ajacied Abubakari Yakubu

Abubakari Yakubu deelde graag uit op het voetbalveld, maar was ook buiten de lijnen een vrijgevig man – hij zag liever geen nood om zich heen. Wie bij hem aanklopte voor geld stuurde hij niet met lege handen weg. Ging hij met vrienden, na zijn profcarrière, voetballen op het veldje in hun wijk in de Ghanese stad Tema om daarna wat te eten en drinken, dan betaalde Yakubu voor iedereen.

Wie van zijn oud-teamgenoten of trainers in de documentaire ‘YAKUBU’, die afgelopen maandag in première ging in Hilversum, ook aan het woord komt, iedereen omschrijft de oud-speler van Ajax en Vitesse als gemoedelijk, toegankelijk. Maar zoveel als ze zich van hem herinneren op en rond het veld, niemand weet wat er precies met de Ghanees is gebeurd na zijn vertrek bij Vitesse in 2009.

Ook voor zijn voormalige gastouders, de familie Kok uit Amsterdam, was de veel te vroege dood van Yakubu – hij stierf in 2017 op 35-jarige leeftijd – een groot vraagteken. Wat was er gebeurd met de jongen die in zijn Ajax-tijd acht jaar lang deel uitmaakte van hun gezin? Een bericht op Twitter van de Ghanese voetbalbond, op 1 november 2017, meer hadden ze niet. Yakubu was na een kort ziekbed in een ziekenhuis in de Ghanese hoofdstad Accra overleden, oorzaak onbekend.

Voor documentairemaker Gerdo Vlastuin is een interview met de familie Kok in Ajax Life, het supportersmagazine van de Amsterdamse club, reden om contact met hen op te nemen. „Hoezo wisten ze niets van zijn overlijden?, dacht ik. „Dat moet toch op internet te vinden zijn?”

Ex-vrouw Evelyn

Een urenlang gesprek aan de keukentafel van de familie overtuigt Vlastuin ervan dat hij de antwoorden rond de dood van Yakubu moet vinden. Maar waar begint de zoektocht? Het voormalige gastgezin weet alleen nog de voornaam van de ex-vrouw van Yakubu, Evelyn. Zij woonde samen met hem en hun zoon in Amsterdam. Een oproep via de stichting Ghanese Gemeenschap Nederland – in Amsterdam wonen zo'n twintigduizend mensen van Ghanese komaf – levert in eerste instantie niets op. Maanden later meldt zich toch iemand die weet waar Evelyn te vinden is, in Amsterdam.

„Zij kon op een deel van mijn vragen een antwoord geven”, zegt Vlastuin. Zo vertelt Evelyn dat Yakubu hun zoon bijna niet meer wilde zien, dat het contact met hem minder werd toen hij terug was in Ghana. Zijn vrienden zouden niet goed voor Yakubu zijn geweest. In de weken rond de dood van haar ex was Evelyn in Ghana; ze zocht hem zelfs nog op in het ziekenhuis.

Voormalig Vitesse-spits Matthew Amoah, die net als Yakubu uit Tema komt, vertelt aan Vlastuin terloops dat Yakubu een drankprobleem zou hebben gehad. Via Amoah komt hij in contact met een jeugdvriend van Yakubu, die in Brussel woont. Maar de uitbraak van het coronavirus werkt niet mee aan de voortgang van de zoektocht. Toch zet Vlastuin door. „De belangrijkste drijfveer bleef: zijn gastgezin verdient een antwoord. Ik had het ze beloofd.”

Crowdfunding

Het is vooral financieel een uitdaging om zo’n project aan te pakken en vol te houden. Een vergoeding levert het (nog) niet op. Vlastuin probeerde zijn documentaire tijdens het maken te slijten bij onder meer Videoland en ESPN. „Leuk idee, maar kom maar terug als je ’m af hebt”, zeiden ze. Omroep Gelderland, waarvoor Vlastuin met zijn productiebedrijf meer klussen doet, gelooft wel in de documentaire, maar budget ontbreekt.

De financiële drempel wordt nog hoger als Vlastuin bedenkt dat hij voor het complete verhaal toch echt naar de geboortegrond van Yakubu moet afreizen. Een crowdfundingsactie levert 3.500 euro op, waardoor hij samen met een cameraman naar Ghana kan.

In Tema heeft hij een afspraak staan met Anthony Obodai, die ook in de jeugd van Ajax speelde en van dezelfde generatie is als Yakubu. Ook hij vertelt over de invloed van vrienden. En de drank, die hem uiteindelijk het leven zou kosten.

Moeder met foto’s

Een fixer, iemand die afspraken ter plekke regelt, vindt Vlastuin niet. Hij spreekt wel Idrissou, een broer van Yakubu. „Maar toen hij zich voorstelde bleek hij een oom te zijn, geen broer”, zegt Vlastuin. Idrissou rijdt het Nederlandse duo rond in Ghana, iedere dag weer vergezeld door een ‘vriend’ of kennis van Yakubu.

De oom brengt ze naar Yakubu's moeder, die dan al weet dat een Nederlander het verhaal van haar overleden zoon wil achterhalen. Ze laat een vuilniszak zien met een handvol (baby)foto's van Yakubu – het is alles wat rest. Maar de communicatie met de moeder verloopt moeizaam. Net als veel Ghanezen verstaat ze wel Engels, maar spreekt ze in de lokale taal terug. Een andere oom, Zapata, kan beter uitleggen bij wie Vlastuin het laatste puzzelstukje kan vinden: neef Karim.

„Zelfs toen Yakubu nog voetbalde, dronk hij al”, vertelt Karim aan Vlastuin aan de rand van het voetbalveld waar ze vroeger speelden. Hij was erbij toen Yakubu in oktober 2017 naar het ziekenhuis werd gebracht. Yakubu gaf te veel geld uit en dronk te veel. Een extra bonus van het Ghanese elftal werd kort na het fluitsignaal al in Accra verbrast. En wie mee wilde delen in de weelde, mocht mee.

Als Vlastuin begin oktober dit jaar terugkeert uit Ghana, maakt hij van het verzamelde materiaal een eerste, snelle montage. Die bekijkt hij een dag later met de familie Kok, op de bank. Hij kan ze het antwoord geven waar ze zolang op hebben gewacht. „Ik wilde het ze per se als eerste laten zien. Dat was emotioneel, het is een treurig verhaal”, zegt Vlastuin. „Maar ergens waren ze niet verbaasd dat het zo met hem is afgelopen. Alsof het altijd al in Yakubu heeft gezeten.”