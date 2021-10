Directeur Koevermans vertrekt bij Feyenoord vanwege zorgen over zijn veiligheid

Algemeen directeur Mark Koevermans vertrekt per 1 december bij Feyenoord. Dat heeft de voetbalclub woensdag bekendgemaakt. De 53-jarige Koevermans is na „een reeks incidenten” bezorgd over „de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin” en denkt dat hij hierdoor niet meer goed functioneert.

In september werden bij Koevermans ‘s nachts de ruiten ingegooid en zijn voordeur beklad. Achter die actie zaten vermoedelijk leden van de harde kern van de club, die waarschijnlijk ontevreden waren over de plannen voor een nieuw Feyenoord-stadion. „Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega’s en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen”, laat Koevermans weten.

Oud-tennisprof Koevermans begon in januari 2009 als commercieel directeur bij de Rotterdamse voetbalclub. In november 2019 werd hij officieel de opvolger van Jan de Jong, nadat hij de functie van algemeen directeur al enige maanden op ad interim basis had vervuld. Het vertrek van Koevermans wordt later vandaag toegelicht op een persconferentie.

