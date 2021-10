De Hel van Dante is óók een recente werkelijkheid

Weinig namen in de wereldliteratuur hebben zo’n diepe weerklank als die van Dante. Dat geldt voor deskundigen maar ook voor leken die misschien ooit een paar van de veertienduizend verzen van Dantes La Divina Commedia hebben gelezen. Want met haar ritme, gelaagdheid en perfect getimede emotionele impact zijn De Hel, Het Vagevuur en Het Paradijs in Dantes veertiende-eeuwse meesterwerk toegankelijk voor iedereen. Daarom ook is de in 58 talen vertaalde Divina Commedia na 700 jaar nog steeds een internationale bestseller. Dantes 700ste sterfjaar wordt over de hele wereld groots herdacht met nieuwe vertalingen, lezingen, essay’s, muziekcomposities en zelfs een videospelletje.

Sternenfall (1995) van Anselm Kiefer. Privécollectie.

Een absoluut hoogtepunt binnen die wereldwijde Dante-hype is de zojuist geopende expositie Inferno in de Scuderie del Quirinale in Rome. Hier onstijgt Dantes gedachtegoed het geschreven woord met tweehonderd kunstwerken in bruikleen van musea van over de hele wereld en privé-collecties. Iedere kunstenaar, van de Middeleeuwen tot de 21ste eeuw, geeft daarbinnen zijn eigen vorm aan episodes geïnspireerd op Dantes visionaire reis door De Hel of zijn visie daarop. Het wordt zo bijna secundair dat het hier bij alle werken om grote namen gaat. Sandro Botticelli, Beato Angelico, Jeroen Bosch, Jan Bruegel de Oude, Goya, Gustave Doré, Manet, Delacroix, Rodin, Cézanne, Franz von Stuck, Otto Dix, Boris Taslitzky, Anselm Kiefer en vele anderen. Ze lijken zich hier in de Scuderie verenigd te hebben met slechts één gemeenschappelijk doel. Je met als leidraad Dantes Inferno aan de hand van hun kunstwerken een dieper gevoel te geven over goed en kwaad, misdaad en vergelding en hel en verdoemenis.

Horrorfilm

Dantes Hel wordt vaak beschouwd als een soort perfect opgebouwde horrorfilm met toch een doorwrochte moraal die sinds zeven eeuwen veel vragen oproept. Niet voor niets opent de expositie met de Italiaanse stomme speelfilm Inferno (1911), geprojecteerd op de muur van de monumentale trappen van de Scuderie. Je ziet daar Dante met zijn gids Vergilius op hun tocht door de Hel.

Overspeligen worden door demonen gegeseld, monsters vliegen door de ruimte en reuzen peuzelen spartelende mannetjes op. Een preview dus van wat je boven te wachten staat. Want daar rijst Auguste Rodins zeven meter hoge sculptuur ‘De Poort van de Hel’ voor je op.

Rodin was een groot bewonderaar van Dante en werkte dertig jaar aan dit meesterwerk. Dante zelf zit er peinzend temidden van alle zondaars die lijden en strijden in die door hem bedachte Hel.

La voragine infernale (1481-1488) van Sandro Botticelli, uit La Divina Commedia. Foto Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticaanstad

Als je de donkere ruimte van Inferno binnengaat, merk je direct dat dit geen traditionele expositie is maar een wezenlijk event. Het gaat hier niet om langs oude meesters lopen, je over middeleeuwse handschriften buigen, negentiende-eeuwse schilderijen bewonderen en mompelen hoe mooi het allemaal is. Inferno is niet chronologisch in de tijd opgebouwd, alles lijkt er een samenspel tussen verschillende eeuwen.

De kunstwerken schitteren in het donker in een visuele discussie die vaak hoog oploopt over wat er zich allemaal in die Hel afspeelt. Dante zelf is daartussen vaak afgebeeld en dat werkt geruststellend. Want net zoals Dantes gids Vergilius hem door de Hel leidt, is het alsof Dante hier jouw gids is en je toont hoe zijn Inferno zeven eeuwen lang visueel geïnterpreteerd is. Nederlanders en Vlamingen bieden direct een herkenningsgspunt. Hoe zagen Pieter Huys, Jeroen Bosch en Jan Bruegel de Oude die Hel? In hun zestiende-eeuwse Europa vierde een collectieve paniek rond Satan en de Hel hoogtij.

De Vlaamse meesters geven op unieke wijze vorm aan die angst. Je werd er gewoon in een grote pot gekookt of door een monster doorboord met een hooivork. Maar daar tegenover schittert al het visuele weerwoord van Monsù Desiderio (1623). Op zijn enorme schilderij is de Hel een impressionistisch gewelf van fonkelende kleuren en donkere spelonken. In de achttiende eeuw is het even stil rond de Hel. Waarschijnlijk ook omdat de hel op aarde toen al genoeg was met alle bloeddorstige oorlogen en revoluties.

Tijdens de Romantiek leeft de Hel weer helemaal op, nu meer op Dante zelf gericht. Episodes als zijn woeste oversteek van de rivier de Styx, doorkliefde ingewanden van tweedrachtzaaiers, dichtgenaaide ogen van afgunstigen en bibberende wanhoop van verraders worden een inspiratiebron voor onder andere Cézanne, Delacroix, William Blake en Gustave Doré.

Demoon (1701-1800), anoniem. Museo Nacional de Escultura Foto Javier Munoz en Paz Pastor

Een hoogtepunt is de enige romantische episode in Dantes Hel. Francesca da Rimini en Paolo Malatesta die betrapt bij een kus vermoord zijn door Francesca’s echtgenoot. Daarom zijn ze tussen de wellustigen geplaatst. Dante is ontroerd door hun liefde en overmand door zijn medelijden met hun passie valt hij flauw.

Hel op aarde

Volgens Dantes logica zou je nu via de ronde trap in de Scuderie naar boven in het Vagevuur terecht moeten komen. De schok is dat je je hier ineens omringd ziet door de Hel op aarde van de twintigste en 21ste eeuw. Fabrieken, krankzinnigengestichten, gevangenissen en het door de Twin Towers geïnspireerde Nein! Eleven (2013) van Jake en Dinos Chapman doen je realiseren dat de Hel niet alleen historische kunst is maar ook een recente werkelijkheid. Het meest aangrijpend daarbinnen is Boris Taslitzky’s Concentratiekamp Buchenwald (1945). Wat Taslitzky je toont doet niet onder voor alle immaginaire interpretaties van de Hel die je zojuist beneden zag.

„Toen gingen we naar buiten om de sterren weer te zien”, is de slotzin van Dantes Hel. Inderdaad, in de laatste ruimte wordt je omringd door een schitterende pracht van sterren, geschilderd en met realistische foto’s van de NASA. Wat je ziet als je die sterrenregen verlaat, hoort feitelijk niet bij de expositie maar is minstens zo overweldigend: een van de mooiste panoramische uitzichten over Rome achter de glazen wanden van de Scuderie. De Eeuwige Stad die ondanks haar duizenden jaren aan menselijke misdaden, wreedheden en dwaalsporen toch overleefd heeft. Dat stemt hoopvol.