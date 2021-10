De ‘female gaze’ van schilderes Artemisia Gentileschi

Is het mogelijk om de kunst van barokschilder Artemisia Gentileschi feministisch te noemen? Die vraag wordt vaker gesteld nu haar werk de laatste paar jaar aan belangstelling wint, en die we dit najaar van dichtbij kunnen onderzoeken in de tentoonstelling Artemisia. Vrouw & Macht, in het Rijksmuseum Twenthe. Neem het Bijbelse #MeToo-verhaal van Suzanna en de ouderlingen. Daarvan hangen er twee versies naast elkaar – de een geschilderd door Matteo Loves rond 1630, de ander rond 1622 door Artemisia Gentileschi , die dit thema vaker schilderde. Beiden zoomden in op de naakte Suzanna, die volgens het verhaal tijdens het baden werd bespied. Het doek links toont haar frontaal, een blote borst als centrum van de compositie. Verschrikt kijkt deze Suzanna op terwijl de twee mannen gretig toesluipen.

Het doek rechts is kuiser. We zien Suzanna op de rug terwijl ze haar voeten wast, ze heeft de twee gluurders nog niet in de gaten. Haar borsten en buik zijn niet te zien, en als rugfiguur is zij degene met wie je je als toeschouwer identificeert (schilders gebruikten vaker rugfiguren omdat de kijker zich eerder vereenzelvigt met hun pose en daarmee hun standpunt). Dus voel je je bij deze Suzanna, mits voldoende empathisch begaafd, zelf ook geïntimideerd.

Suzanna is een bekend kunsthistorisch thema. Het voyeurisme, de spanning, het bloot, dat alles maakt dat het vaak verbeeld is met erotische dramatiek. Dat laatste zie je hier alleen in het schilderij links, het vredige doek rechts laat het slachtoffer meer met rust. Dus, om terug te keren naar de feministische vraag: de versie rechts lijkt het meest vrouwvriendelijk. Alleen… is dat nu juist geschilderd door Loves. Het linker, met zijn frontale naakt, dat is van Gentileschi.

Dus hoe zit het met dat vermeende proto-feminisme?

Tweemaal ‘Susanna en de ouderlingen’. Links door Artemisia Gentileschi (ca. 1622), rechts door Matteo Loves (ca. 1630). Foto’s Bob Laughton/ The Burghley House, Stamford en Privécollectie Cento

Gewelddadig

Zulke vragen omringen de toegenomen interesse in Artemisia Gentileschi – getuige een recent verschenen feministisch geïnspireerde publicatie, een tentoonstelling in Londen, en er is werk gemaakt van enkele herontdekkingen van vergeten werken. In Enschede hangt zo’n ‘nieuwe’ Gentileschi van rond 1626, een ingetogen Christus die twee kinderen zegent: alle eeuwigheid in één plechtig handgebaar gevangen.

En wat levert dat een interessant contrast op met haar gewelddadige schilderijen, van bijbelfiguren bij wie door onfortuinlijke omstandigheden het hoofd van de romp gescheiden is geraakt. Ze vormen er een macabere parade, de koppen van Johannes de Doper, Goliath en Holofernes, wiens bloederige lot Gentileschi in alle artistieke smaken van die tijd verbeeldde. Klassiek uitgebalanceerd, caravaggistisch, of met ‘sfumato’ wazigheid druppelen ze na, terwijl bijbelheldin Judith en dienstmaagd Abra samenzweren als in een vrouwelijke lotsverbondenheid. Hoe kun je dit nou niet zien als een uiting van een vrouw die macht schildert?

Lees ook: Superheldin dankzij lef en een zeldzaam talent

Want macht was een kwestie ook in haar eigen leven, met bijvoorbeeld opdrachtgevers die niet inzagen waarom ze een vrouwelijke schilder het volle pond zouden moeten betalen. Vrouwen werden zelfs uitgesloten van de kunstacademie, maar Gentileschi kon in de leer bij haar vader, de schilder Orazio Gentileschi. Een vroege beeltenis van Judith en Abra (circa 1607/10), vermoedelijk een co-productie met haar vader, toont de onbeholpen hand van een beginneling. Dat zou bijtrekken. Artemisia ging excelleren in drama, compositie en vooral in levensechte huid- en stofuitdrukkingen. Ze groeide, viel in de smaak bij hoven en andere opdrachtgevers, nam assistenten en cultiveerde haar imago. Een zelfportret met de veelzeggende titel Allegorie op de roem (ca. 1630-1635) toont haar met losse krullen, als ware haar genie zo groot dat zelfs haar haarlokken geen grenzen erkenden.

Door alles te laten zien, ga je stilzwijgen tegen

Levensecht

Nu is het zo dat enkele van haar bekende stukken ontbreken in deze tentoonstelling, maar de samenstellers compenseren dat met een interessante andere aanpak, namelijk thematische vergelijkingen met vaak mindere werken van tijdgenoten. Dat maakt het een zoek-de-tien-verschillen-tentoonstellingen van Suzanna’s, heiligen en onthoofdingen. Vaak pakt dat in Gentileschi’s voordeel uit. De elegante Venus van Giovanni Galli is met haar bijna viskleurige teint een dooie boel naast Gentileschi’s levensechte figuren. Het oogt zo doorleefd, putte ze daarvoor alleen uit haar talent of ook uit levenservaring? Ze had nogal wat meegemaakt.

Zelfportet van Artemisia Gentileschi, Allegorie op de Roem (ca. 1630-1635) Foto Rijksmuseum Twenthe

Artemisia Gentileschi had veel meegemaakt. Ze werd op haar 17de verkracht, werd tijdens het verhoor in de rechtbank gemarteld met duimschroeven, moest in een mannenwereld opereren, verloor vier van haar vijf kinderen, kreeg huwelijksproblemen en een minnaar die ze waarschuwde om niet te masturberen bij haar zelfportret – ze maakte immers, zoals gezegd, nogal levensechte kunst.

Levensechtheid diende de Barok die als doel had om te bekeren, te verpletteren, te verleiden, iets waar haar ontblote Suzanna in past. Maar, misschien zag Gentileschi het niet als verleiding. Volgens feministische kunsttheoretici is het in een kunstwerk de handelende hoofdpersoon die de blik bepaalt. Oftewel: een passieve vrouw is een kijkobject voor de ‘male gaze’, een handelende vrouw is de ‘female gaze’. En op dit doek handelt Suzanna, het gaat om haar angst. Misschien wilde Gentileschi wel vooral Suzanna’s bange blik centraal stellen. En gooide ze alle bewijslast van dat vreselijke moment op het doek: de gluurderigheid, de ontdekking, de angst, het naakt, alles. Want door alles te laten zien, ga je stilzwijgen tegen. Als dat haar doel was, om met deze openbaarheid onrecht aan de kaak te stellen, dan is dit schilderij toch best feministisch.

Antwoorden zijn speculatief. Maar vragen stellen is boeiend en dat gebeurt vanzelf in deze expositie. Wat stralen de personages uit? Hoe gaan ze te werk? Want te werk gaan ze. Zoals bij Jaël en Sisera , een rustig uitgebalanceerd doek uit 1620. Jaël was net als Judith een oudtestamentische heldin (Rechters 4:11-22 en 5:24-31) die een moord pleegde in een oorlogssituatie. Gentileschi toont haar net zo standvastig als de zegenende Christus, in dezelfde heldere kleuren. Zeer precies, met onbewogen gezicht, houdt Jaël een grote ijzeren tentharing tegen de hals van de slapende Sisera. Met haar andere hand verheft ze een hamer om in één slag de doodsklap toe te dienen, trefzeker en genadeloos. Hij heeft geen schijn van kans.

Tentoonstelling: ‘Artemisia. Vrouw & Macht’ t/m 23 jan in Rijksmuseum Twenthe, Enschede. Inl: rijksmuseumtwenthe.nl ●●●●●