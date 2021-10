De EU kan de wereld leiden op klimaatgebied

Na maandenlange voorbereidingen komen volgende week op de klimaattop in Glasgow eindelijk de wereldleiders bij elkaar. In de aanloop naar deze bijeenkomst heeft een aantal landen dat eerder nog klimaatsceptisch was belangrijke signalen afgegeven dat ze de opwarming van de aarde nu serieuzer nemen. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september heeft Xi Jinping beloofd dat China met de financiering van nieuwe kolencentrales in het buitenland zou stoppen, al is het Chinese tijdschema voor de beëindiging van het gebruik van steenkool in eigen land twijfelachtig geworden door een reeks storingen in het elektriciteitsnet in oktober. De Turkse president Erdogan heeft beloofd definitief het Akkoord van Parijs te ratificeren en het Turkse parlement heeft dit in oktober ook gedaan.

Susi Dennison leidt het European Power-programma van de denktank European Council on Foreign Relations.

Na de mondiale paniek over de stijgende gas-, olie- en elektriciteitsprijzen – ook al staan die los van de inspanningen om van koolstof af te stappen – staat de schijnwerper voluit op de noodzaak van werkelijke, duurzame energiezekerheid.

Toch zal de top in Glasgow onvermijdelijk tot teleurstelling leiden. Hij zal niet de duidelijke routes naar de emissiereducties bieden die volgens het zesde IPCC-rapport in het volgende decennium moeten worden behaald. Een van de hoofdredenen hiervoor is dat de Verenigde Staten, die onder president Biden weliswaar de internationale samenwerking weer zoeken en andere landen actief oproepen verder en sneller in hun afscheid van koolstof te gaan, zelf geen duidelijk programma hebben voor de omvorming van hun economie. Om zijn begroting door het Congres te krijgen lijkt Biden de laatste weken zelfs het voorzichtige ambitieniveau van zijn schone-energieprogramma nog terug te schroeven. Waarom zouden andere landen de risico’s voor het concurrentievermogen van hun nationale industrieën aanvaarden en het voortouw nemen, als de grootste uitstoters van de wereld nog niet eens aan afbouw toe zijn?

Voortrekker groene transitie

De kans is dus groot dat de klimaatinspanningen na de top in Glasgow zullen inzakken. Als de opwinding van die top eenmaal voorbij is, staan we nog altijd voor de realiteit van onvoldoende klimaatactie. Maar dan in het besef dat de huidige wereldleiders niet de benodigde politieke en geopolitieke stappen weten te zetten. Juist op dit punt kan de Europese Unie een hoofdrol spelen, als voortrekker van een meer geleidelijke groene transitie.

Als eerste wereldspeler die concrete plannen heeft uitgewerkt om de netto-uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, via de Europese Green Deal van 2020 en het Fit for 55-pakket van dit jaar, heeft de EU een geloofwaardigheid die de VS niet hebben.

Omdat de EU verder met de transitie is dan vele andere landen, kan ze het goede voorbeeld geven en haar ervaringen delen en uitdragen. De EU is een belangrijke geavanceerde economie, donor en exportmarkt, en bovendien een regulerende grootmacht. Ze heeft een aanzienlijke intellectuele eigendom te bieden, en een infrastructuurexpertise die essentieel is voor landen met minder ontwikkelde plannen om van koolstof af te stappen.

Maar de EU is geopolitiek nog geen zwaargewicht op het niveau van de VS, zodat ze niet geloofwaardig kan dreigen om collectief haar economische macht in te zetten voor een sterkere onderhandelingspositie op de aanstaande top. De verdeeldheid en verkaveling binnen de EU zijn maar al te bekend – bij de leiders van de eigen instellingen die de klimaatbesprekingen namens de EU moeten voeren, en bij de regeringen van de andere landen. De Europese klimaatmacht behelst dan ook eerder het vermogen verandering op een meer instrumenteel niveau te bewerkstelligen, via interactie van de EU met andere landen – of deze nu meer of minder overtuigd zijn van de dringende noodzaak hun economie om te vormen.

Nieuw geopolitiek evenwicht

Zo kan de EU via handelsinstrumenten zoals bijvoorbeeld een ‘CO 2 -grensheffing’ (het ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’, een maatregel die ingevoerde goederen een prijs voor hun koolstofinhoud oplegt) waarborgen dat handelspartners die naar de EU willen exporteren geen andere keuze hebben dan van hun koolstofintensieve productie af te stappen. Of via de ontwikkeling van Europese capaciteit en innovatie in groene technologie, en de versterking van de toeleveringsketens voor de noodzakelijke grondstoffen, waarborgen dat niet alleen China de ontwikkeling van de technologieën vormgeeft die nodig zijn voor een mondiale revolutie. Of ze kan door groene financiering en stimulering van investeringen uit de particuliere sector de ontwikkelingslanden laten profiteren van de kansen die ze in de groene revolutie zien. Of het begrip energiezekerheid ombuigen naar schone energie en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Of onderzoek entameren naar de hervormingen van de energiemarkt, zodat die de doelmatigste stimulans zouden bieden voor de ontwikkeling van een hernieuwbare-energiesector die ook aan de te verwachten vraag kan voldoen.

De EU kan volgende week in Glasgow ondersteuning bieden aan het Britse voorzitterschap en secretariaat en aan andere wereldleiders zoals de VS, door de noodzaak tot klimaatactie te onderstrepen. Maar Europa zal pas echt een leidende klimaatrol kunnen spelen als de leiders weer naar huis zijn, als het zijn externe gereedschapskist ten volle inzet voor een nieuw geopolitiek evenwicht, terwijl de wereld van koolstof afstapt.