De coronacrisis heeft in Cali een revolutionair elan ontketend

Het is al twee maanden geleden dat hij werd beschoten en nog steeds kan Yeison Trujillo (20) zijn rug en benen moeilijk bewegen. Ook de striemen van de mishandeling zitten nog op zijn lijf. De afdruk van de handboeien waarmee hij nachtenlang werd vastgebonden, staat in zijn polsen gekerfd.

„Bij welke drugsbende hoor je? Je bent zeker lid van de guerrilla? Of ben je soms een FARC-dissident?”, schreeuwden politieagenten tegen hem tijdens het verhoor. Toen Trujillo vertelde dat hij de middelbare school had afgerond, werd hij in elkaar getrapt. „Ze geloofden me niet en scholden me uit voor crimineel. Een week lang ben ik gemarteld”, zegt hij, nog zichtbaar in shock, monotoon pratend en schrikachtig. Yeison werd gearresteerd met een groep jongeren in de sloppenwijk Siloé nadat ze in botsing kwamen met de politie. Dat was in de nasleep van de grote protesten en stakingen in Colombia tegen de regering en haar aanpak van de coronacrisis. Het hoogtepunt lag tussen april en augustus. Die massale protesten, plunderingen en rellen werden door politie en leger bloedig neergeslagen; er vielen naar schatting bijna honderd doden.

Cali, en vooral de sloppenwijk Siloé, was een van de voornaamste protesthaarden. „Er is veel onvrede in deze wijk”, legt Trujillo uit. „De armoede, het gebrek aan kansen, dat dreef velen jongeren de straat op.”

Hoog in Siloé, met uitzicht over dicht opeen gebouwde kleine stenen huisjes en in de verte de kabelbaan en heuvelrug La Loma de Siloé, blikt Trujillo terug op de protesten. Hij werd samen met zestig andere jongeren per truck naar de gevangenis gebracht. „We hebben je foto en weten waar je woont, dreigden de agenten toen ze me na een week vrij lieten.”

Bij de ingang van de wijk, die bekend staat als een van gewelddadigste barrios van Cali, een wijk waar bendes de dienst uitmaken en meer dan 20 procent van de bevolking in extreme armoede leeft, komt buurtwerkster ‘La Mona’ aangereden, achterop een motortaxi. Bij een bakkerijtje met sierlijke verjaardagstaarten en knalroze slagroomgebakjes in de etalage stapt ze af. Pal om de hoek zitten tientallen kogelgaten diep in de muur. Verderop zijn graffiti met de gezichten van jongeren uit de wijk die tijdens de rellen om het leven kwamen.

Hoewel de maandenlange protesten in Colombia breed gedragen werden en ook de middenklasse de straat op ging, waren het vooral jongeren uit wijken zoals Siloé die de hardste klappen opvingen en in de voorste linie streden. De politie en de oproerpolitie ESMAD bestormden de wijk na dagen van protesten, waarbij inwoners Siloé bezet hielden.

„Jongeren werden meegenomen door de politie. Sommigen werden verminkt en levenloos teruggevonden in de buurt van de Cauca-rivier. Hun wanhopige moeders probeer ik te begeleiden”, vertelt de vrouw met de bijnaam La Mona – oftewel ‘aapje’.

Ze bladert door foto’s op haar mobieltje. „Kijk, hier.” Ze toont een gruwelijke foto van het volledig verbrande gezicht van de zestienjarige Daniel Stiven Sánchez. Hij kwam in winkelcentrum Dollar City om het leven toen daar werd geplunderd en brand gesticht. Volgens de familie speelde de politie een grote rol in zijn dood en kreeg hij geen medische hulp. „Geloof me, geen agent zal voor de misstanden die hier zijn gepleegd terecht staan, want wij bewoners uit sloppenwijken doen er niet toe in Colombia”, zegt ze bitter.

De protesten in Colombia braken uit nadat de rechtse, neoliberale regering van president Iván Duque midden in de pandemie een belastinghervorming afkondigde. Het Zuid-Amerikaanse land, waar tot nu toe meer dan 125.000 Covid-doden vielen, had een van de langste lockdowns ter wereld, meer dan een half jaar. In de coronacrisis kwamen bijna drie miljoen Colombianen in extreme armoede terecht.

De belastingverhoging zou vooral armere Colombianen en de middenklasse treffen, nauwelijks de industriëlen of de machtige grootgrondbezitters. Het was voor veel Colombianen de laatste druppel. Hoewel Duque de maatregelen snel terugdraaide toen er stakingen uitbraken, was de geest uit de fles. De protesten gingen door, waarbij het harde politieoptreden de situatie verder op scherp zette en tot nog meer botsingen en rellen leidde.

Veel ellende

In Cali blijft het nog steeds broeien. „Deze regio, Valle del Cauca, is extreem gewelddadig. Er lopen drugsroutes doorheen en de oorlog tussen de FARC en de regering heeft hier veel ellende veroorzaakt. In Siloé wonen heel veel ontheemden”, zegt Elisabeth Sánchez, terwijl ze haar stoel aan tafel schuift in het wijkcentrum. Achter haar zitten oudere inwoners aan een gratis maaltijd van bonen en rijst.

Sánchez’ zoon Neison verdween tijdens de rellen toen hij bouwmaterialen ging kopen. „Pas na een dag hebben we zijn lichaam gevonden”, zegt Elisabeth geëmotioneerd. „Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Hij is waarschijnlijk terechtgekomen in botsingen tussen politie en demonstranten, waarbij de politie gericht schoot.” Maar wie moet je aanklagen? „Als inwoner van een sloppenwijk kun je het nooit winnen van de politie”, zegt ze. Toch probeert sociaal werkster La Mona juridische steun te vinden voor moeders zoals Elisabeth.

Ondertussen zijn de fundamentele problemen Colombia, zoals het diepgewortelde klassenverschil, door de Covidcrisis verder uitvergroot. De teleurstelling over het vredesakkoord tussen de FARC en de regering (2016), waarbij een van de beloftes betere verdeling van de rijkdom en grond was, is ook groot. „Daar lijkt niets van terechtgekomen. De rijkdom zit nog steeds bij een paar families, terwijl de armoede verder toeneemt. En het geweld is ondanks de vrede ook alleen maar groter geworden”, zegt La Mona.

Er zijn in de regio allerlei splintergroeperingen van drugsbendes actief, het wemelt van de paramilitairen, en verschillende oud-strijders van de FARC en zijn afsplitsingen zijn opnieuw de jungle ingetrokken. Ex-guerrillero’s die wél hun wapens hebben ingeleverd lopen gevaar: in de afgelopen vijf jaar zijn bijna driehonderd ex-FARC-strijders vermoord.

De regering van Iván Duque – met op de achtergrond zijn oude leermeester, de invloedrijke ex-president Álvaro Uribe – heeft nooit geloofd in vrede met de FARC. „Ze wilden geen vredesakkoord”, zegt La Mona. Dus maken ze nu weinig haast de vastgelegde afspraken te implementeren.

Dakloze jeugd als kanonnenvoer

De diepgewortelde ongelijkheid in Colombia en het extreme geweld, die het land al vele decennia in de greep houden, verklaren mede de heftigheid van de protesten. Ze maken ook dat de protestbeweging niet doodgebloed is.

De arbeiderswijk Puerto Rellena, in het oosten van Cali, was lange tijd volledig geblokkeerd door jonge demonstranten die er met kunstenaars en activisten een tien meter hoge betonnen vuist bouwden als symbool voor het verzet. Verder richting het westen van Cali trokken inheemse en Afro-Colombiaanse betogers tijdens de protesten het beeld van de Spaanse conquistador Sebastián de Belalcázar omver.

In het museum van de wijk werden protesten voorbereid. Foto Damien Fellous

Op de vuist staan de gezichten geschilderd van slachtoffers en van strijders van de primera linea, de frontlinie. Helemaal bovenin met koeienletters: Résiste, ‘Verzet je’.

„We noemen deze wijk nu ook Puerto Resistencia”, zegt Rolando Quintero, een van de woordvoerders van de protestbeweging. „Er zijn verkiezingen volgend jaar en we willen voorkomen dat de rechtse regering, de uribisten, winnen. Er moet een omwenteling komen, dat is ons doel.”

Als het aan Quintero ligt, komt voor het eerst in de geschiedenis van Colombia een linkse regering aan de macht. Maar hij is ook sceptisch. „Ik geloof niet in eerlijke verkiezingen in Colombia, rechts zal er alles aan doen om in het zadel te blijven”, zegt hij.

De vuist wordt een attractie

Het gebied is nog in handen van een groep jongeren die botsten met oproerpolitie en de zwaarste klappen opvingen. Rondom de betonnen vuist hebben ze houten barakken getimmerd waar ze T-shirts en mondkapjes met anti-regeringsteksten verkopen. Op een vuurtje naast de barakken wordt een kip geroosterd.

Veel van de jongeren zijn volgens lokale ngo’s dakloos en vaak ook drugsverslaafd. De gemeente gedoogt hun aanwezigheid hier, ook de enorme vuist – inmiddels een attractie – mag blijven. Vanaf de overkant houden een stuk of tien agenten de bewegingen rondom ‘de vuist’ nauwlettend in de gaten.

Onzin, vindt Jesús de la Fuente, een wasserette-houder in de wijk, die soms eten naar de houten barakken brengt. „Eigenlijk zijn deze jongeren helden”, zegt hij over de dakloze jeugd die de zwaarste politieklappen opving, opdat de middenklasse zich relatief veilig achter hen kon voegen.

Als kleine ondernemer leed De la Fuente ook sterk onder de corona-recessie. „Zelf protesteerde ik de hele maand mei, met mijn gezin. Maar deze jongens hebben pas echt risico gelopen, vooraan in de stoet tegenover de zwaarbewapende politie.” Hij wijst naar een schildering van een lachende Colombiaan met lange vlechten, aan de zijkant van de vuist. „Deze jongen, Lucas Vilas, is bij een brug beschoten. Heel triest.”