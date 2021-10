De botsende verplichtingen van Nasrdin Dchar in ‘Volle zalen’

Lange armen, dat moet de zoon van een keeper zijn. Nasrdin Dchar gebruikt ze veel als hij met Cornald Maas door het park loopt. Hij spreidt ze als hij het woord ‘vrijheid’ uitspreekt, strekt ze bij ‘zuurstof’, balt zijn vuisten als het gaat over de noodzaak zich uit te spreken over racisme en vooroordelen. Dchar (42) schreef tien jaar geleden geschiedenis met een indrukwekkende speech waarin hij benoemde hoe lang de weg was die hij, Nederlander met Marokkaans bloed, had afgelegd, maar dat hij nu toch echt met een „fokking Gouden Kalf” in zijn hand stond – en hoe dankbaar hij zijn ouders was.

Inmiddels heeft Dchar bejubelde theatervoorstellingen over zijn familiegeschiedenis gemaakt en mengt hij zich regelmatig in het maatschappelijk debat, soms met bedreigingen als resultaat. Waarom die volharding, wilde Maas dinsdag in Volle zalen weten, waarbij hem het woord ‘radicalisering’ ontsnapte. Dat was het verkeerde woord, zei hij snel, maar Dchar reageerde al: „Het is pijnlijk als je daarbij het woord radicaliseren gebruikt. Het gaat om jezelf uitspreken, om je plek opeisen. ‘Radicalisering’ is een lelijk frame.”

Wat er volgde gaf de confrontatie extra diepte. Dchar vertelde hoe moeilijk hij het vindt om zich op zo’n moment uit te spreken. „Negen van de tien keer lach ik het weg.” Tien jaar na zijn ‘fokking Gouden Kalf’ is Dchars opdracht als man ‘in twee werelden’ (de titel van de aflevering) onverminderd groot, net als de zelfoverwinning die nodig is om zijn plaats op te eisen.

Toeval is het niet dat die dingen dinsdagavond samenkwamen, want Maas is een man die precies bedenkt wat hij in zijn portretten wil vertellen. Met Dchar ging hij terug naar zijn ouderlijk huis, naar zijn middelbare school en naar de velden van zijn oude voetbalclub. Daar openbaarde zich trouwens een culturele kloof van geheel andere orde, toen Maas vroeg waar het ‘v.v.’ in v.v. Schoonhoven eigenlijk voor stond.

Iedereen met U aanspreken

Mooi waren de gesprekken met Dchars ouders, de mensen die volgens Dchar hun eigen dromen (vader was een talentvol keeper) opgaven voor de toekomst van hun kinderen. Ze twijfelden lang aan de acteursambities van hun zoon. „Dat was zo tot zijn eerste voorstelling”, zei zijn moeder. „Toen we die zagen had ik enorme spijt. Waarom hadden we zo moeilijk gedaan?” Volgens Dchar werd hem vooral bijgebracht dat hij netjes moest zijn en altijd zijn best moest doen. „Ik was als kind degene die altijd iedereen met U aansprak.” Leven als een keeper die veiligheidshalve afwacht wat er op hem af komt.

Een voormalige leraar herinnerde zich dat de jonge Nasrdin eigenlijk te bescheiden was voor de schoolmusical. Tijdens de auditie zeiden ze: doe of wij achterin de zaal zitten. „We hoorden hem nog steeds niet.” Als hij vijfentwintig jaar later weer op het podium van de aula staat, gooit Dchar er zo een paar regels tekst uit die musical uit en laat hij even op zich inwerken waar hij staat.

Zo kwamen in deze aflevering van Volle zalen steeds twee vormen van plichtsbesef samen: de plicht om in te voegen, om geen aanstoot te geven en de plicht om het verhaal van je generatie te vertellen omdat je nu eenmaal het podium hebt om dat te doen. Die steeds door zijn werk schemerende botsing van verplichtingen is natuurlijk ook wat zijn theatervoorstellingen zijn kracht geeft.

Tegen het einde van het gesprek zei Dchar dat hij wel eens een familieserie wilde maken, of iets over de liefde. „Wat weerhoudt je?” vroeg Maas, op het vaderlijke af. Hij had gezien hoe mooi de armen van de acteur bewogen als hij het over de vrijheid van acteren had. Moest hij al die verantwoordelijkheid niet loslaten? Na drie keer vragen gaf Dchar toe. „Nu moet het misschien maar. Ik heb het nu hardop gezegd.” Waarmee dit toch ineens weer als een verplichting klonk.