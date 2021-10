Coronagroet

Deze herfstvakantie vloog ik met mijn 84-jarige moeder van Rotterdam naar Bergerac, om ons daar bij mijn gezin te voegen dat per auto vooruit was gereisd. Moeder is niet meer goed ter been, dus de steile vliegtuigtrap is ook met stok een hele opgave. Boven aangekomen blijkt de purser vriendelijk zijn arm te hebben uitgestoken, om moeder verder naar haar plaats te begeleiden. Ze kijkt hem even niet begrijpend aan, maar dan gaat haar een licht op. De eigen vrije arm wordt in dezelfde stand gebracht en keurig krijgt zijn elleboog een tikje van de hare.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl