‘Iedereen die niet gevaccineerd is zal corona krijgen’, volgens Kuipers

In Bulgarije geldt een verplichte gezondheidspas. Op 20 oktober werd daartegen gedemonstreerd voor het parlementsgebouw in Sofia.

In een ander ziekenhuis in de hoofdstad is een speciale vleugel ingericht voor coronapatiënten.

Een verpleger zorgt voor een patiënt met Covid-19 die is opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Veel Bulgaren zijn sceptisch over het vaccinatieprogramma in hun land. Het wantrouwen richting de Bulgaarse overheid is groot, en ook misinformatie en tegenstrijdige beweringen van politici en experts in aanloop naar de parlementsverkiezingen van aankomende november maken dat inwoners zich niet laten vaccineren.

In Bulgarije is minder dan 16 procent van de bevolking deels of volledig gevaccineerd, het laagste percentage van alle landen in de Europese Unie. In het Oost-Europese land wonen ongeveer 6,9 miljoen mensen.

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Bulgarije is van dinsdag op woensdag met een record van 6.813 gevallen gestegen. Dat melden internationale persbureaus. Ook overleden er in hetzelfde tijdsbestek 124 mensen aan corona.

‘Iedereen die niet gevaccineerd is zal corona krijgen’

Iedereen die niet gevaccineerd is raakt onvermijdelijk besmet met het coronavirus. Dat stelde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdagavond in het tv-programma Jinek. Om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden is het nodig om al die besmettingen niet tegelijk plaats te laten vinden. „Als je voor iedereen zorg beschikbaar wilt houden, een kankerpatiënt of een coronapatiënt, dan moeten we iets doen aan het totale aantal coronapatiënten die in de winter binnen gaan komen”, zegt Kuipers.

Kuipers vindt dat aanvullende coronamaatregelen nodig zijn, maar vindt het moeilijk te bepalen welke. „Als 87 procent van de bevolking gevaccineerd is, dan moet je gaan zoeken naar wat je kan gaan doen. Want alles weer helemaal dicht, dat is iets wat we niet moeten willen.” Gerichte maatregelen voor gemeenten waar veel besmettingen zijn en de vaccinatiegraad laag is, vindt Kuipers een optie. „Ik hoorde een dominee uit Staphorst aangeven dat hij het eigenlijk niet onredelijk vond om de uitvoeringen van het koor niet door te laten gaan en ook de kerkdiensten online te doen”, aldus Kuipers. Staphorst is zo’n gemeente waar veel nieuwe besmettingen zijn en relatief weinig mensen gevaccineerd.