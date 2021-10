CDA-campagne tegen Rutte afgezegd, reclamebureaus durfden niet

Het campagneteam van het CDA broedde begin dit jaar, kort voor de verkiezingen, op het idee een anonieme en persoonsgerichte campagne te voeren tegen VVD-leider Mark Rutte. Dat staat in een voorpublicatie uit het boek Code Rood van politiek journalisten Peter Kee en Thijs Broer die Vrij Nederland dinsdag heeft gepubliceerd. Het plan stierf een vroegtijdige dood, omdat zes verschillende reclamebureaus hun vingers er niet aan wilden branden.

In de bedachte campagne moest het leiderschap van Rutte met advertenties en een anoniem Twitteraccount, @Ruttedoctrine genaamd, frontaal worden aangevallen en in twijfel getrokken. Het doel was om CDA-leider Wopke Hoekstra naar voren te schuiven als Ruttes grote concurrent voor het premierschap. Een brainstormsessie van het campagneteam, waarbij volgens Kee en Broer ook ex-CDA’er Pieter Omtzigt aanwezig was, leverde een lijst met onderwerpen voor advertenties en Twitterberichten. Zes verschillende bureaus bleken niet bereid de „anonieme, ondergrondse campagne” in elkaar te zetten uit angst voor reputatieschade, mocht hun betrokkenheid ooit aan het licht komen.

De auteurs van Code Rood, een boek over Nederlandse politiek in coronatijd, schrijven dat zowel Hoekstra als toenmalig fractievoorzitter Pieter Heerma heeft ingestemd met de plannen. Zij werden „via de mail” op de hoogte werden gehouden. Uit eigen onderzoek van de partij is gebleken dat het campagneteam inderdaad op het plan broedde, schrijft de Volkskrant. Maar interim-partijvoorzitter Marnix van Rij ontkent ten stelligste dat Hoekstra en Heerma bekend waren met de plannen. Omtzigt zou tegen de auteurs van het boek hebben gezegd niet meer herinnerd te willen worden aan de brainstormsessie.

