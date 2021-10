Rock Billy Bragg The Million Things That Never Happened ●●●●●

Als muzikaal activist stond Billy Bragg altijd klaar om met zijn gitaar op de barricaden te springen. Mijnwerkersstakingen, verkiezingen, Brexit: allemaal konden ze rekenen op zijn kritische aandacht in songs en daden. Na ruim dertig jaar maakt Bragg (63) de balans op.

The Million Things That Never Happened is een somber en ingetogen album waarop hij pijnlijk oprecht verslag doet van de blaren op zijn ziel. Nog nooit klonk hij zo moegestreden als in ‘Good Days and Bad Days’, over de depressie die hem vleugellam maakte. Desillusie en defaitisme maken plaats voor compassie en hoop in ‘I Will Be Your Shield’ en ‘Pass It On’, over de tijdloze kracht van een goed lied. Met zoon Jack tackelt hij in het relatief luchtige ‘Ten Mysterious Photos That Can’t Be Explained’ de valkuilen van de overdosis aan informatie op internet. Billy Bragg geeft zich niet gewonnen: tegen de klippen op vangt hij de waarheid in hedendaagse folksongs.

