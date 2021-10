Nieuwe dna-methode levert bewijs voor afstamming van legendarische Sitting Bull

Eindelijk weet Ernie LaPointe het zeker: hij is de achterkleinzoon van Sitting Bull, de legendarische leider van de Hunkpapa Lakota Sioux in de Verenigde Staten. Hij kon die familieband alleen bewijzen met behulp van geboortecertificaten, maar wetenschappers van de Universiteit van Cambridge zijn er nu met behulp van een nieuwe techniek in geslaagd genetische verwantschap aan te tonen tussen LaPointe en Sitting Bull. Ze publiceerden hun resultaten woensdag in Science Advances.

Sitting Bull maakte zijn naam als spiritueel leider van de strijdmacht die in 1876 bij Little Big Horn de troepen van generaal George Armstrong Custer in de pan hakte. Vijf jaar na deze roemruchte slag moest hij zich alsnog overgeven aan het Amerikaanse leger en hij mocht pas weer van het reservaat af om op te treden in de Wild West Show van Buffalo Bill. Sitting Bull groeide uit tot een beroemdheid, maar de autoriteiten vreesden dat de charismatische chief zich zou voegen bij de nieuwe religieuze beweging van de Ghost Dancers. Om die reden wilden ze hem in december 1890 arresteren. De aanhouding liep uit de hand en Sitting Bull werd doodgeschoten.

Bijzonder slechte staat

Voordat hij begraven werd, knipte iemand een lok haar van het hoofd van Sitting Bull – en het is deze lok die de onderzoekers uit Cambridge nu hebben gebruikt voor hun analyse. Het haar verkeerde in bijzonder slechte staat, vanwege de omstandigheden waaronder het was bewaard in het Smithsonian Museum in Washington. De lok zat daar in de collectie, tot hij in 2007 aan LaPointe werd overhandigd. Omdat het dna zo ernstig te lijden had gehad, bleek het niet mogelijk voldoende materiaal te winnen om met conventionele technieken de genen van Sitting Bull en LaPointe te vergelijken.

De afgeknipte haarlok die lang in het Smithsonian Museum heeft gelegen. Foto Eske Willerslev

Een volgend probleem voor de onderzoekers was het feit dat genetisch verwantschapsonderzoek voor mannen plaatsvindt via het Y-chromosoom, dat van vader op zoon wordt overgedragen, of met behulp van mitrochondriaal dna van de moeder. Aangezien LaPointe via zijn moederskant zou afstammen van Sitting Bull, waren deze methodes onbruikbaar.

Het team van de Universiteit van Cambridge onder leiding van professor Eske Willerslev ontwikkelde daarom een techniek op basis van een beperkte bemonstering van autosomaal dna. Dat zit in de 22 chromosomen die niet bepalend zijn voor het geslacht en komt zowel van de moeder als de vader. Dit soort erfelijk materiaal wordt al veelvuldig gebruikt bij tests voor mensen die willen weten waar op de wereld hun genetische wortels liggen. Bedrijven als MyHeritage en 23andMe verdienen daar goed geld mee.

Twaalf andere Sioux

Voor de analyse van de Britse onderzoekers werd naast het dna uit het haar van Sitting Bull en dat van LaPointe ook erfelijk materiaal gewonnen van twaalf andere Sioux. Het team van Willerslev bracht vervolgens de 2.259 nog identificeerbare allelen – genvarianten – van Sitting Bull in kaart om die te vergelijken met LaPointe. De andere Sioux waren nodig om te controleren hoe vaak bepaalde allelen sowieso voorkwamen bij de Sioux.

De uitkomst van hun analyse is een cijfer dat staat voor de genetische verwantschap. Bij LaPointe was dat 0,11. Ongeveer wat je zou verwachten voor iemand die drie generaties verwijderd is van Sitting Bull (één op acht, of 0,125), bij de andere Sioux was de berekende verwantschap een factor vijftig kleiner. Om te controleren of de methode klopte, herhaalden de onderzoekers hun analyses met dna-materiaal van andere overleden personen en achterkleinkinderen waarvan de familieband zeker was. Die controles bevestigden de validiteit van hun techniek.

LaPointe is van plan om met dit bewijs in de hand de zeggenschap op te eisen over het graf van Sitting Bull. Diens resten liggen in Mobridge, South Dakota, een plek die weinig met zijn leven van doen heeft. LaPointe wil zijn overgrootvader elders herbegraven en toezien op de manier waarop zijn nagedachtenis wordt uitgebaat.