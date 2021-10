Bevolkingsgroei Nederland nadert niveau van voor pandemie

Het Nederlandse inwonertal is in het derde kwartaal van dit jaar met ruim 58.000 inwoners gegroeid. Daarmee zit de bevolkingsgroei bijna op hetzelfde niveau als voor de uitbraak van het coronavirus, zo blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het derde kwartaal werden ruim tienduizend kinderen meer geboren dan er mensen overleden. De verdere aanwas van inwoners komt door buitenlandse migratie.

De komst van immigranten uit het buitenland zorgde in de eerste drie kwartalen voor een toename van ruim 78.000 inwoners: er vestigden zich 184.000 immigranten in Nederland en 106.000 emigranten verlieten het land. Volgens de onderzoekers kwamen er relatief veel jongere migranten van 18 tot 25 jaar naar Nederland. Tot en met september vormden Syriërs de grootste groep immigranten (zo’n 8.000), gevolgd voor Polen (7.600) en landen uit de voormalige Sovjet-Unie en Turkije.

Pandemie

Mede door de komst van immigranten groeide de omvang van de bevolking van januari tot september dit jaar met ruim 90.000 inwoners. Dat zijn er fors meer dan in de eerste driekwart jaar van 2020, toen er 57.000 inwoners bijkwamen. Een groot deel van die periode in 2020 was Nederland in lockdown vanwege het coronavirus en werden reisbewegingen van en naar Nederland beperkt.

De bevolkingsgroei is daarmee nog steeds niet op het peil van voor de pandemie: de eerste drie kwartalen van 2019, toen het coronavirus Nederland nog niet had bereikt, nam de bevolkingsgroei met 103.000 inwoners toe. Wel nam het aantal geboortes dit jaar toe ten opzichte van vorig jaar. Tot en met september 2021 werden ruim 134.000 kinderen geboren, 6.800 meer dan in diezelfde periode vorig jaar.