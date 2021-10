Massale bijval uit de voetbalwereld voor Australische speler die bekendmaakt dat hij homoseksueel is

Zes jaar duurde de worsteling waaraan de Australische voetballer Josh Cavallo woensdag een einde maakte: „Ik ben profvoetballer én homoseksueel”. De openbaarmaking van de 21-jarige verdediger van Adelaide United zorgt voor massale bijval uit de sportwereld, politiek en andere hoeken van de samenleving. Cavallo is voor zover bekend de eerste actieve Australische voetballer die uit de kast komt. Zijn club Adelaide United publiceerde woensdagochtend de video waarin hij zijn geaardheid uit de doeken doet.

„Ik ken je niet persoonlijk, maar wil je bedanken dat je deze stap hebt gezet. De voetbalwereld loopt ver achter en jij helpt ons vooruit”, reageert de Spaanse verdediger Gerard Piqué van FC Barcelona. De Franse aanvaller Antoine Griezmann (Atlético Madrid) zegt „trots te zijn” op Cavallo. Ook clubs als Juventus, Valencia, Arsenal, Werder Bremen en FC Barcelona hebben hun steun uitgesproken voor de verdediger.

Cavallo’s club Adelaide United noemt de openbaarmaking „een historische dag voor het Australische voetbal”. Directeur Nathan Kosima hoopt dat de verdediger „de weg plaveit voor meer voetballers”. De Australische belangenvereniging voor voetballers sprak van een „geweldig moment voor Cavallo, de sport en lhbti+ gemeenschap”.

Luister ook deze podcast: drie journalisten onderzochten jaren homoseksualiteit in het profvoetbal

Cavallo vertelde dat hij in het verleden vaak de behoefte voelde zichzelf te verbergen. Het leiden van een dubbelleven en presteren in de sportwereld is volgens hem „uitputtend”. De verdediger dacht dat zijn geaardheid niet viel te combineren met een professionele voetbalcarrière. „Ik verstopte wie ik echt was, om de droom na te jagen die ik als kind had.” De verdediger vreesde voor beledigingen en discriminatie als hij uit de kast zou komen. „Maar dat is niet het geval.”

Taboe

Wereldwijd is homoseksualiteit in de voetbalwereld een groot taboe. In Australië heeft profvoetballer Andy Brennan wel bekendgemaakt homo te zijn, maar hij deed dit pas toen hij op een lager niveau speelde. Ook de Duitse middenvelder Thomas Hitzlsperger - die in het verleden uitkwam voor onder meer Lazio, Aston Villa, Wolfsburg en het nationale elftal - kwam pas uit de kast nadat hij was gestopt.

In Nederland maakte John de Bever als professioneel veld- en zaalvoetballer tijdens zijn loopbaan bekend op mannen te vallen. Inmiddels kent het grote publiek De Bever als volkszanger.