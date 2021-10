‘Amerikaans investeringsfonds wil Shell opsplitsen in twee bedrijven’

Investeringsfonds Third Point LLC heeft een grote hoeveelheid Shell-aandelen in handen gekregen en eist dat het Nederlandse olie- en gasbedrijf zich opsplitst om aantrekkelijker te worden voor investeerders. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (The WSJ) woensdag, dat een brief heeft ingezien waarin het investeringsfonds deze koers aan de eigen aandeelhouders uitlegt. Third Point, het Amerikaanse fonds van de activistische belegger Daniel Loeb, zou 500 miljoen dollar (430,9 miljoen euro) aan Shell-aandelen bezitten en daarmee een van de grootste aandeelhouders van de multinational zijn.

Third Point zou willen dat Shell zich op deelt in twee aparte bedrijven. Een daarvan moet zich richten op gevestigde onderdelen van het bedrijf, zoals olieraffinage, waaruit een „constante cashflow” komt. Het tweede bedrijf moet zich vervolgens richten op bedrijfsonderdelen die momenteel „aanzienlijke investeringen vereisen”, zoals hernieuwbare energiebronnen, zo schrijft The WSJ. De splitsing zou de bedrijfsstrategie van Shell verhelderen en aantrekkelijker maken voor investeerders die uiteenlopende eisen stellen aan het bedrijf.

Het is niet de eerste keer dat de activistische belegger Loeb op deze manier een bedrijfsverandering probeert door te voeren. Eerder dwong hij internetbedrijf Yahoo de eigen top te vervangen, waarna hij zijn aandelen tegen een premie terug kon verkopen. In Nederland kocht Third Point zeven jaar geleden 3 procent van de aandelen van DSM. Het chemieconcern stootte na de overname onder druk een aantal activiteiten af en verbeterde de winstgevendheid fors. Third Point kent sinds de oprichting in 1995 een gemiddeld rendement van ruim 15 procent en heeft zo’n 17 miljard dollar onder beheer.