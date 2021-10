Alex S. vindt dat iedereen zelf mag beslissen over zijn leven

Alex S. (28) lijdt aan morbide obesitas, depressies, en hij heeft een autismespectrumstoornis. Bij de zitting in Den Bosch zit de grote man, met bruin haar en een dun ringbaardje, in elkaar gedoken achter zijn tafel. Als hem om zijn beweegredenen wordt gevraagd, reageert hij duidelijk en stellig. Waarom hielp hij mensen aan een zelfdodingsmiddel? „Ik vind dat iedereen zelf mag beslissen wat ze met hun leven doen”, zegt hij . „We mogen ons eigen lot bepalen.”

S. wordt onder meer verdacht van hulp bij zelfdoding, waarvoor in Nederland een gevangenisstraf van drie jaar staat, en moest woensdag voor het eerst na zijn arrestatie in juli dit jaar voor de rechter in Den Bosch verschijnen. „Ik wilde mensen helpen die in een soortgelijke situatie als ik zitten, mensen die net als ik hun leven in eigen hand willen houden.”

Alex S. handelt sinds 2018 in ‘middel X’, een chemisch poeder dat in groothandels legaal wordt verkocht, voor andere doeleinden dan zelfdoding. Woensdag bleek in de rechtbank dat de zaak groter is dan het OM tot nu toe naar buiten heeft gebracht. Alex S. heeft het middel niet aan zes mensen geleverd die daarna overleden, maar aan drieëndertig. De dood van in ieder geval vijftien van die personen wordt door het OM direct in verband gebracht met het middel, dat door S. ook wel de „rustpil” genoemd wordt. De leeftijden van de overledenen variëren van 82 tot 41 jaar. „Het is nog maar zeer de vraag of deze mensen inderdaad zijn overleden aan het middel dat mijn cliënt aan hen verkocht”, zegt zijn advocaat Tom Gijsberts.

Breed strafonderzoek

Het onderzoek naar de 28-jarige Eindhovenaar begon na de dood van een vrouw uit Best in mei 2021. Bij haar werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die leidden naar S. Sindsdien is het OM ook onderzoeken begonnen naar andere mensen die het middel zouden aanbieden. Zo bleek woensdag dat het OM een man ervan verdenkt het middel aan zeshonderd mensen te hebben verstrekt, een ander aan honderd. Ook een 72-jarige vrouw uit Amersfoort, die zeer goed bevriend is met S., is onderwerp van het onderzoek. Het OM verdenkt verder psycholoog Wim van Dijk ervan mensen te hebben geholpen met zelfdoding, afgelopen weekend verklaarde hij in de Volkskrant dat hij het zelfdodingsmiddel aan meer dan honderd mensen heeft verkocht en dat hij het bij Alex S. bestelde. Jos van Wijk, de voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Middel X is in Nederland bekend geworden doordat het door CLW, die 26.500 leden heeft, wordt gepresenteerd als ‘humaan’ zelfdodingsmiddel.

Lees ook: Grote zaak rond verhandelen dodelijk ‘middel X’

55.000 euro

Volgens het OM heeft Alex S. 694 betalingen op zijn rekening ontvangen voor Middel X in combinatie met een antibraakmedcijn waarmee je het in zou moeten nemen, en verdiende hij er 55.000 euro aan. „Daar moet nog veel onderzoek naar worden gedaan.” S. overtreedt volgens het OM ook de geneesmiddelenwet vanwege de verkoop van het antibraakmedicijn.

S. vindt een humaan levenseinde belangrijk, maar het is nog maar de vraag of middel X dat ook biedt, zegt officier van justitie Dianne Swinkels. Zij vertelt over een man die op de intensive care belandde nadat hij het nam. „Hij was relatief jong en had psychische problemen waarvoor hij medicatie gebruikte. Hij geeft aan dat hij blij is dat hij het heeft overleefd. Dit laat zien dat ook jonge en kwetsbare mensen het middel gebruiken.”

De officier van justitie benadrukt dat Alex S. niet terecht staat voor zijn gedachtengoed. „Verdachte is een voorvechter van het recht op zelfbeschikking en van mening dat iedereen zijn leven zou moeten beëindigen met zelfdodingsmiddelen. Dat standpunt is niet strafbaar. Maar het leveren van middel X is wel strafbaar als het gebruikt is voor zelfdoding.”

Ze vindt dat S. „uitdroeg dat hij aan iedereen wilde leveren”. „Voor de verdachte was het geen probleem als het voor iemand anders werd besteld. Hij mailde dat hij dit al jaren doet en dat ‘geen enkel overlijden’ mis was gegaan.”

S. zegt dat hij niet wist dat de man die op de intensive care belandde „aan psychoses leed”. „Ik heb begrepen dat hij te weinig van het middel heeft gebruikt. Anders was hij wél overleden.”

De organisatie wilde het zelf gaan verkopen aan haar leden, maar nadat het OM een onderzoek startte en de leden van CLW wilde vervolgen, besloot het bestuur van CLW die praktijken op te schorten.

De rechter besloot woensdag dat S., die sinds zijn aanhouding in juli vastzat, het proces in vrijheid mag afwachten. Hij mag geen contact hebben met medeverdachten, komt onder toezicht te staan van de reclassering en moet beschermd wonen, iets dat hij vanwege al deed.

Alex S. is opgelucht dat hij voorlopig vrijkomt. In de gevangenis merkte hij dat hij somberder werd. „Ik heb chronische rugklachten waardoor ik veel pijn krijg. Maar pijnstillers worden niet verstrekt volgens de protocollen en daar heb ik veel last van.” De maagverkleining die hij nodig heeft, kon hij daar niet krijgen, en hij kon ook niet fietsen zoals hij zichzelf had voorgenomen. „Ik sta op een keerpunt om bedlegerig te worden”, zei hij in de rechtszaak. „En ik heb altijd gepland om het laatste-wil-middel te gebruiken als ik bedlegerig zou worden en niet meer voor mezelf zou kunnen zorgen.”

Het valt hem zwaar dat hij zijn goede vriendin uit Amersfoort niet meer mag zien omdat zij medeverdachte is. „Zij is mijn zielenmaatje. Ik praat al jaren elke dag met haar. Zij kwam me elke week bezoeken in de gevangenis.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl. Omwille van de privacy zijn voor de kinderen op verzoek hun tweede namen gebruikt en voor de moeder haar roepnaam en meisjesnaam.

Lees ook: Coöperatie Laatste wil vindt niet dat iemand zomaar als afhaaladres moet fungeren