Zeven militairen aangehouden voor bezit en gebruik van drugs op Curaçao

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft dinsdag zeven militairen aangehouden op verdenking van bezit en gebruik van harddrugs op Curaçao. Het betreft aanhoudingen in een „lopend onderzoek”, zo schrijft de KMar op Facebook. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud en de marechaussee sluit niet uit dat er in het onderzoek meer verdachten worden aangehouden.

Vorige week werd een 33-jarige inwoner van Curaçao aangehouden op verdenking van drugshandel. Deze verdachte zou in discotheken en nachtclubs contact hebben gehouden met zijn of haar clientèle, onder wie zich ook militairen bevonden. Tijdens eerdere zoekingen bij de zeven verdachte militairen werden onder meer sporen van cocaïne aangetroffen, aldus de marechaussee. De organisatie doet onder leiding van het Curaçaose Openbaar Ministerie onderzoek naar het voorval.

Hoewel het ministerie van Defensie naar eigen zeggen een zero tolerance-beleid voert op het gebied van harddrugs, gebeurt het vaker dat Nederlandse militairen worden aangehouden voor drugsgebruik en -handel op Curaçao. In juli 2019 werd in Limburg een Nederlandse militair opgepakt die verdacht werd van betrokkenheid bij het met cocaïne vullen van een container op het Caribische eiland. Enkele maanden later werden negen militairen op Curaçao aangehouden; ook zij werden van het handelen in en gebruiken van verdovende middelen verdacht.