‘Waarom ABP dit doet? Ik vind het lastig te begrijpen’

„We trekken ons terug.” Met deze woorden markeerde het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) dinsdagochtend een grote stap. Het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren stopt met beleggen in de fossiele industrie.

Het ABP verwacht in het eerste kwartaal van 2023 alle beleggingen in de fossiele industrie afgestoten te hebben. Het gaat volgens het ABP om zo’n 15 miljard euro – 3 procent van het totale pensioengeld dat ABP belegt.

De beslissing van het ABP werd door actiegroep Fossielvrij, dat het ABP al jaren onder druk zet om deze stap te zetten, met gejuich ontvangen. „YESSSSS, We DID it!!! We WON! Het grootste pensioenfonds van Europa stapt uit fossiel!!!!!!!”, twitterde Fossielvrij-directeur Liset Meddens. De groep kreeg bijval van tal van milieuorganisaties, die zeiden te hopen dat energiebedrijven als Shell door de beslissing van het ABP worden „wakker geschud”.

Het ABP zei de stap genomen te hebben, omdat het „onvoldoende kans” zag om invloed uit te oefenen op de fossiele industrie in de overstap naar duurzame energie. Rob Bauer, hoogleraar institutionele beleggers aan de Universiteit Maastricht en adviseur van pensioenfondsen, is „zeer verrast” door de beslissing van ABP, zegt hij in een telefonische reactie. „Vorig jaar organiseerde ik een debat tussen Corien Wortmann (bestuursvoorzitter ABP) en Fossielvrij. Toen werd het verkopen van de beleggingen geopperd en zei Corien nog: ‘Natuurlijk doen we dat niet, we moeten aan tafel zitten’. Blijkbaar is er iets veranderd. Wat precies, is me niet duidelijk.”

Waarom zou ABP dit doen, denkt u?

„Ik vind het lastig te begrijpen. ABP heeft altijd gezegd: we willen een seat at the table houden. Door er nu helemaal uit te stappen, geven ze die op. Zo kun je geen invloed uitoefenen hoe de fossiele industrie moet bijdragen aan de energietransitie. Je kunt je afvragen: wordt er door deze stap nu een probleem opgelost? Deze bedrijven blijven gewoon bestaan. Met dat verschil dat nu niet onze pensioenfondsen erin deelnemen, maar hedgefondsen die alleen kijken naar rendement.”

Volgens het ABP speelden twee recente klimaatrapporten een belangrijke rol bij de beslissing. Is dat geloofwaardig?

„Het zal best hebben meegespeeld, maar dat kan geen reden zijn om nu alles te verkopen in twee jaar. We wisten natuurlijk al dat het slecht ging met het klimaat, ook voor die rapporten. Misschien hebben de acties van Fossielvrij de doorslag gegeven. In een boardroom kan er altijd van alles gebeuren. We weten het niet.”

U had het logischer gevonden als ABP slechts een deel van zijn fossiele portefeuille zou afstaan?

„Als je zo’n beslissing neemt, zijn er verschillende opties te bedenken. Wat ABP nu doet, is een helder uit te leggen actie aan de buitenwereld: we dóén wat. Maar ik twijfel of het effectief is. Je hebt geen enkele onderhandelingsruimte meer. Het is best logisch om in deze tijden een flink deel van je aandelenportefeuille in de fossiele industrie te verkopen, maar waarom niet 1 procent houden? Dan kan je invloed blijven houden op hoe deze bedrijven opereren. Een gedeeltelijke uitsluiting had ik nog kunnen begrijpen: in steenkool wil je niet meer beleggen. Maar alles eruit? Olie én gas?”

Het klimaat heeft hier niet zo veel aan, zegt u?

„Gaat ABP door deze stap nu voor elkaar krijgen dat Shell een ander beleid gaat voeren? Ik denk het niet. Uiteindelijk hebben we toch ook innovatie nodig van de fossiele industrie om echt verandering af te dwingen.”

