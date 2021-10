VV Staphorst is géén christelijke club en omarmt de QR-code

Monter beent Benny Miggels door het clubhuis. Een breedgeschouderde man met een minzame glimlach en stekeltjeshaar, die voor zijn bezoeker vertrekt nog graag iets wil laten zien. Als de voorzitter van VV Staphorst even later het materiaalhok opent, komt de geur van vers geschuurde planken hem tegemoet. Trots wijst hij naar twee houten tafels in aanbouw. „Nadat de oude stuk waren gegaan, is onze vrijwilligersgroep een paar nieuwe gaan bouwen. Helemaal zelf.”

En zie alle werktuigen aan de muur, zegt hij. Hamers, zagen, harken, bezems, keurig geordend als bij de bouwmarkt. Weer een deur verder, tussen een paar honderd ballen, is het al even smetteloos. Oók het werk van vrijwilligers. Met zijn twintigen hebben ze dinsdagochtend sportpark Het Noorderslag onder handen genomen. Binnen en buiten is er geen modderkluit te bekennen. „Ik zou zo graag willen dat dit óók eens wordt gezien, alle goede kanten, dat we het mét elkaar doen”, had Miggels eerder gezegd. „Helaas gaat het vrijwel altijd over de andere kant van Staphorst.”

Die andere kant – daar gaat het al over sinds hij in het dorp woont, circa dertig jaar inmiddels. Was het in de vorige eeuw de ziekte polio die de pers naar dit deel van de zogenoemde bijbelgordel deed trekken, nu zorgt het opgelaaide coronavirus – opnieuw - voor krantenkoppen over het tienduizend inwoners tellende dorp in Overijssel. ‘Staphorst noteert flinke piek’, kwam deze week voorbij. En: ‘Gaan we dan een hek om Staphorst zetten?’

Zaterdag nog maakte een huisarts de tongen los door in de Volkskrant te vertellen dat hij Staphorsters ‘stiekem’ vaccineerde. Mensen die toch bescherming wilden, zouden bang zijn dat anderen daar iets van zouden vinden. Dinsdag zei de arts echter dat hij verkeerd was geciteerd en ‘anoniem’ had bedoeld. Intussen had ziekenhuizenvoorman Ernst Kuipers toen al het idee van lokale lockdowns geopperd, „zoals bijvoorbeeld in Staphorst”.

In het dorp, waar de leider van de lokale SGP-fractie ervoor pleitte dat de mensen de oude coronaregels maar weer moesten volgen, ligt het aantal besmettingen twaalf keer hoger dan gemiddeld in Nederland. Vier van de vijf patiënten op de IC in Zwolle komt uit Staphorst, meldde het Isala-ziekenhuis. 44 procent van de dorpsbewoners is niet gevaccineerd, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Miggels, gevaccineerd, geen kerkganger, volgt de berichten ook. En hij ontkent ze niet. Het zijn feiten, zegt hij. Jammer vindt hij het soms wel. Moeilijk ook, omdat hij als voorzitter van de lokale voetbalclub, uitkomend in de derde divisie, het vierde niveau in Nederland, niet alleen verplichte coronaregels wil respecteren, maar óók de verschillende standpunten binnen het ledenbestand.

Lees ook: een jaar geleden kwam Staphorst in het nieuws doordat honderden mensen naar de kerk gingen tijdens de lockdown.

KNVB-beker

Woensdagavond speelt Staphorst thuis in de KNVB-beker. Omdat dit officieel een betaaldvoetbalcompetitie is, en daarmee een evenement, moeten álle bezoekers een QR-code kunnen laten zien. Een obstakel? Toen de KNVB informeerde of er gezien de besmettingsgolf wel gevoetbald kon worden, en of VV Staphorst dit zou kunnen organiseren, klonk een volmondig ‘ja’. Miggels vindt het juist prettig, dat een QR-code verplicht is. „Door die regels heb je ook geen discussie. En ik heb ze niet verzonnen hè.”

Waar mensen zich vaak in vergissen, zegt hij, is dat VV Staphorst zelf geen christelijke vereniging is. Veel strenggelovigen in het dorp voetballen bijvoorbeeld ook niet. In hun ogen strookt prestatiesport niet met voorschriften uit de Bijbel. Toch krijgt de club ook vanuit de gemeente, een SGP-bolwerk, veel steun.

Niet alleen sprong de gemeente bij toen de club door corona geen inkomsten had maar wel gas, water en licht moest betalen. Ook faciliteert Staphorst de wedstrijd van woensdag. In het dorp verrees een speciale locatie waar ongevaccineerden zich kunnen laten testen, onder meer om de bekerwedstrijd tegen Gemert te kunnen bezoeken. Miggels verwacht duizend tot vijftienhonderd toeschouwers, waarmee het buiten kerkbezoek het grootste evenement in Staphorst is waar mensen samenkomen sinds de uitbraak van de pandemie.

Noaberschap

Voetbal lééft in het dorp, zegt hoofdtrainer Paul Weerman, oud-prof bij onder meer FC Emmen. „Bij ons staan er wekelijks zeshonderd tot achthonderd man langs de lijn. Elders zijn dat er soms maar honderd.” Over de lage vaccinatiegraad: „Soms had ik het gevoel dat met name jongeren op de club het ergens ook stoer vonden zich niet te laten prikken. Maar een week of vijf geleden zag ik een omslag. Zij wilden ook van de beperkingen af.”

„Het is een heel hechte club”, vindt journalist Bert-Jan Lukje, die VV Staphorst regelmatig namens De Stentor bezoekt. „Vergelijkbare clubs in steden zouden willen dat ze zo’n achterban met zoveel sponsors hadden.”

Voorzitter Miggels: „Als de club handjes nodig heeft om bijvoorbeeld een straatje te leggen buiten, hebben we mensen genoeg die dat willen doen.” Dat, zegt hij, is die vorm van noaberschap, zoals ze dat in Overijssel noemen. „We doen het met elkaar en kijken naar elkaar om. Er is hier ook veel onderling vertrouwen en respect voor mekaar.” Hoe zich dat uit? „Als een Staphorster een keuken in het dorp bestelt, hoeft hij geen aanbetaling te doen. Een woord is een woord.”

Woensdag laat hij de toegangscontrole bij de poorten van het sportpark door een externe partij uitvoeren. Hij wil niet dat vrijwilligers in mogelijke discussies over verplichte QR-codes kunnen belanden. Juist zulke gesprekken worden bij de club vermeden. Wel praat Miggels op de club over leden die het virus hebben opgelopen. Over oud-penningmeester en zijn vriend Wim de Vos bijvoorbeeld. Een man van twee meter die op Tweede Kerstdag in het ziekenhuis belandde en acht weken later overleed. Een groot litteken, noemt Miggels dat. „Kom er bij mij dus niet mee aan dat dit maar een virusje is.”