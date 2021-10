Twee grote muziekevenementen dit najaar geschrapt

Twee grote culturele evenementen wachten de volgende persconferentie over de coronamaatregelen niet af en worden geannuleerd. De kerstconcerten van de Toppers in Ahoy in Rotterdam, die op vier avonden in december zouden plaatsvinden, gaan niet door en ook door muziekfeest Goud & Fout Live dat op 13 november op het Megalandterrein in Landgraaf plaats zou vinden gaat een streep dit jaar.

„We moeten helaas tot de conclusie komen dat er te veel (maatschappelijke) onzekerheden, discussies en onduidelijkheden zijn ontstaan om een dergelijke productie verantwoord te kunnen neerzetten”, verklaart de organisatie van Goud & Fout Live, waar artiesten als Snollebollekes, Belle Perez en Lois Lane zouden optreden op het terrein waar ook Pinkpop wordt georganiseerd. Het feest wordt doorgeschoven naar 2022.

De Toppers – zangers René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit – verklaren op hun site dat het met de huidige maatregelen al niet haalbaar is de concerten te geven: „Deze kostbare totaalbeleving kan niet georganiseerd worden met beperkende productionele maatregelen.” Deze concerten, op 22, 23, 24 en 26 december worden geannuleerd.

Eerder deze maand zei zanger en producent van de Toppers René Froger tegen Radio 10 al dat een maximale capaciteit van 75% van de bezoekers, een van de nu geldende maatregelen, „heel erg lastig” is voor de Toppers om „het financieel rond te krijgen.”

Het zijn de eerste grote culturele evenementen die worden afgelast vanwege maatregelen rond het coronavirus, nadat in september versoepelingen werden doorgevoerd. Aankomende dinsdag zal het kabinet in een persconferentie naar verwachting nieuwe coronamaatregelen aankondigen. Versoepelingen worden niet verwacht, gezien de nieuwe besmettingsgolf.