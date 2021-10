SP royeert tientallen leden, onder wie kandidaat-voorzitter Hardam

De SP heeft tientallen jongeren geroyeerd vanwege hun lidmaatschap bij jongerenbeweging Rood. Ook kandidaat-voorzitter Tijs Hardam is uit de partij gezet. Dat laat hij dinsdag weten aan NRC. Hardam was namens het Marxistisch Forum kandidaat voor het SP-voorzitterschap. Lidmaatschap van Rood is in strijd met de partijstatuten. Naast Hardam zijn ook de Utrechtse SP-lijstrekker Floris Boudens en het Statenlid Michel Eggermont uit de partij gezet. In totaal zijn 33 leden geroyeerd.

Lees ook: SP is opstandige leden ‘liever kwijt dan rijk’

Voor zijn royement dong Hardam mee naar een plek in het SP-bestuur en daagde hij samen met Eggermont de huidige voorzitter Jannie Visscher en secretaris Arnout Hoekstra uit. Eggermont was betrokken bij het Marxistisch Forum - een discussieforum zonder ledenstructuur - en is daarom uit de partij gezet. Boudens was lid van Rood.

De SP tolereert dubbele lidmaatschappen niet en wil dat leden van de jongerenpartij zich schikken in de partijkoers. Wie dat weigert, hangt een vertrek boven het hoofd. De SP stuurde eerder een brief naar tientallen leden om een keuze te maken omdat de partij vindt dat de jongerenbeweging te radicaal opereert. Het is niet duidelijk of het bij 33 royement blijft of dat het aantal nog zal toenemen.

Breuk

De jongerentak en de SP-partijtop liggen al langer overhoop over onder meer de politieke koers, democratische spelregels en omgangsnormen binnen de partij. In juni besloot de partijraad om de banden met Rood door te snijden en financiële steun te stoppen. De opvattingen van de jongerenpartij en de SP zouden teveel van elkaar afwijken. Zo zou Rood in ogen van de partijtop te veel flirten met communistisch gedachtegoed.

Lees ook: Conflict met de SP-jongeren splijt de partij

Het Marxistisch Forum (MF) is een discussieplatform dat er voor pleit dat de SP een linksere koers gaat volgen. Veel leden zien MF en Rood als verenigingen binnen de SP, maar de partij zelf ziet de organisaties als politieke partijen. De huidige royementen vanwege betrokkenheid of lidmaatschap bij Rood of het MF hebben grote consequenties voor de afdelingen van Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, waar tientallen leden actief zijn.