Snelste groei van coronabesmettingen bij ouderen

De ‘signaalwaarde’ die het kabinet heeft gesteld om aan te geven wanneer er nieuwe coronamaatregelen moeten worden ingevoerd, is al bijna bereikt. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 94 Covid-19-patiënten op de verpleegafdelingen opgenomen, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Bij 100 of meer opnames zou het kabinet moeten ingrijpen, staat in de ‘Aanpak najaar’ die vorige maand werd gepresenteerd.

Dat aantal wordt waarschijnlijk de komende dagen bereikt. Afgelopen week groeide het aantal nieuwe opnames met 50 procent.

Op de intensive care groeit het aantal nieuwe patiënten minder hard. Afgelopen week werden gemiddeld zo’n 18 Covid-patiënten opgenomen, een groei van 22 procent ten opzichte van vorige week. Bij een weekgemiddelde van 25 nieuwe opnames op de IC wil het kabinet ingrijpen. Die signaalwaarde is dus nog niet bereikt, maar ziekenhuizen zeggen dat de druk ook op IC te hoog wordt, waardoor operaties uitgesteld dreigen te worden.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) kondigde maandag aan dat er nieuwe maatregelen komen, maar die laten nog een week op zich wachten. De Jonge en demissionair premier Mark Rutte (VVD) geven volgende week dinsdag een persconferentie waarop nieuwe maatregelen worden bekendgemaakt.

Basismaatregelen

Het RIVM roept mensen op zich aan de basismaatregelen – handen wassen, bij klachten thuis blijven en testen, ventileren – te houden, weer anderhalve meter afstand te houden en thuis te werken als dat kan. Op die manier hoopt het RIVM dat het aantal besmettingen geremd kan worden. De afgelopen week kwamen er gemiddeld ruim 5.500 positieve tests per dag binnen, zo’n 50 procent meer dan vorige week. Dat aantal groeit onder alle leeftijdsgroepen. Onder oudere leeftijdsgroepen groeit het aantal het snelst, onder tachtigplussers werden 85 procent meer positieve tests gevonden. Dat verklaart deels waarom er meer mensen in het ziekenhuis worden opgenomen.

De afgelopen weken kregen ongeveer evenveel gevaccineerden als ongevaccineerden een positieve testuitslag, meldt het RIVM. Die groepen zijn niet even groot: zo’n 83 procent van de twaalfplussers liet zich vaccineren. De besmettingsgraad is relatief gezien onder gevaccineerden dan ook lager: per 100.000 gevaccineerden kregen afgelopen week 8 personen per dag een positieve testuitslag. Bij ongevaccineerden lag dat op 28.

Minder naar teststraat

Bij besmettingen liggen de verhoudingen waarschijnlijk anders. Het aantal positieve tests is ook afhankelijk van de testbereidheid, maar die is waarschijnlijk niet even hoog bij beide groepen. Peilbureau I&O Research meldde eerder dat ongevaccineerde mensen minder bereid zijn naar de teststraat te gaan. Eerder werd al duidelijk dat voornamelijk ongevaccineerden in het ziekenhuis terechtkomen. Op de IC’s is vier op de vijf Covid-patiënten niet gevaccineerd.