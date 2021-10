Shell-dochter NAM gaat 100 olie- en gasvelden verkopen

NAM-locatie bij het Friese Ternaard. Foto Kees van de Veen,

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zet bijna al haar gas- en olievelden in Nederland te koop. Het bedrijf wil alleen het grote Groningenveld en de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk behouden. Dat laat de NAM, een joint venture tussen Shell en ExxonMobil, dinsdag weten in een persbericht. Het gaat om ruim honderd gasvelden onder het Nederlandse deel van de Noordzee en op land en twee olievelden.

Volgens directeur Johan Atema heeft de NAM te weinig financiële ruimte om te investeren in de kleine velden. „We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft.” Al jaren nemen de opbrengsten uit de Nederlandse olie- en gasvelden af, terwijl de verplichtingen (zoals schadevergoedingen) toenemen. Vorig jaar leed de NAM een verlies van 315 miljoen euro.

De NAM zet 70 kleine gasvelden op land en 40 velden onder het Nederlandse deel van de Noordzee in de etalage. Ook het olieveld in het Drentse Schoonebeek wordt verkocht. Een historisch besluit, aangezien de NAM is opgericht in 1947 na de ontdekking van dat olieveld.

Het idee is om de kleine gas- en olievelden op land en zee te clusteren in vier nieuwe regionale onderdelen (in de vorm van besloten vennootschappen), zodat ze per regio kunnen worden verkocht. Maar of de verkoop lukt, is nog maar de vraag. „De laatste jaren is er weinig verkocht op gas- en oliegebied”, zegt Atema tegen het Dagblad van het Noorden. De NAM houdt er dan ook rekening mee dat slechts een deel verkocht wordt of zelfs niks. „Als er geen koper is, moet en gaat de NAM zelf investeren”, aldus Atema.

Volgend jaar moet de herstructurering van de NAM zijn afgerond. Het Groningenveld, dat samen met de gasopslagen in de provincies Drenthe en Groningen onderdeel van de NAM blijft, wordt over een aantal jaren definitief afgesloten.

Shell laat weten „scherpe portfoliokeuzes” te maken, waarvan de verkoop van de kleine velden er één is. Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, zegt in een toelichtend persbericht dat de mogelijke verkoop geen invloed heeft op de afhandeling van de aardbevingsgevolgen in Groningen. „Ik wil benadrukken dat Shell gecommitteerd blijft aan de mensen in Groningen en aan alle afspraken die met de Nederlandse overheid zijn gemaakt.”

Volgens Atema leidt de mogelijke verkoop ertoe dat de NAM „meer robuust” wordt in de afwikkeling van de schade aan huizen en de versterking ervan in Groningen.

