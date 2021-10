Scholier met groot geheim in krachtige horror

Horror is tegenwoordig salonfähig als het metaforisch is. Antlers is daar een overtuigend voorbeeld van: dit verhaal over 12-jarig schooljochie Lucas Weaver die in de duistere bossen van Oregon een vreselijk gezinsgeheim verbergt, boort een rijke ader aan van opiatencrisis, ruraal misbruik en familietrouw.

Lucas’ vader Paul Weaver is namelijk ziek. Heel erg ziek: hij kruipt grommend, kwijlend en etterend over een duistere schimmelzolder, kannibaliseert zijn bezoek en muteert in een mythologisch monster. Lucas, wiens jonge broertje er eveneens belabberd aan toe is, houdt de schone schijn op terwijl hij paps voedt met kadavers en roadkill. Gezien zijn schuwe, ontwijkende gedrag vermoedt zijn lerares Julia misbruik: daar heeft zij zelf namelijk ervaring mee. Zo raken zij en haar broer de hulpsheriff betrokken.

Antlers is vlot gemonteerde dertien-in-een-dozijn monsterhorror, maar door zijn thematische resonantie, Twin Peaks-vibe en luguber kleurgebruik verheft hij zich boven de middelmaat. Zelfs de primitieve special effects en splatter hebben een eigen, ruw soort charme. Misschien hielp het dat Guillermo del Toro op de rol staat als producer; de kampioen in horror met een extra laag.

Horror Antlers. Regie: Scott Cooper. Met: Keri Russel, Jeremy T. Thomas, Jesse Plemons. In: 67 bioscopen ●●●●●