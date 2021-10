Pensioenfonds APB stopt met beleggen in fossiele brandstoffen

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) stopt met beleggen in fossiele brandstoffen. Het fonds verwacht in het eerste kwartaal van 2023 alle beleggingen in de fossiele industrie afgestoten te hebben, laat het dinsdag weten. Als aanleiding voor de koerswijziging noemt het bedrijf „onlangs verschenen klimaatrapporten”, waaronder die van het IPCC en IEA.

Volgens het ABP gaat het in totaal om een belegd vermogen van ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totale pensioengeld dat ABP belegt. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann zegt dat het gaat om beleggingen die het fonds heeft bij „grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, auto-industrie en de luchtvaart”, maar noemt geen bedrijven bij naam. ABP merkt wel op dat het „onvoldoende kans ziet om als aandeelhouder invloed op hen uit te oefenen en ze de overstap te laten maken naar duurzame energie”.

Eerder stopten het Pensioenfonds Horeca en Catering en PME, een grote pensioenbelegger voor de metaalsector, al met beleggen in fossiele brandstoffen. Deze stap vergrootte de druk op ABP om ook met investeringen in de fossiele sector te stoppen. ABP is met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland.

