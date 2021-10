Oud-president van Zuid-Korea Roh Tae-woo (88) overleden

De Zuid-Koreaanse oud-president Roh Tae-woo is dinsdagochtend op 88-jarige leeftijd overleden. Hij overleed op de IC-afdeling in een ziekenhuis in Seoul na een lange worsteling met gezondheidsproblemen, melden internationale persbureaus. In zijn regeerperiode van 1988 tot 1993 leidde hij Zuid-Korea naar een democratie. Hij was ook omstreden, aan het einde van zijn politieke carrière werd hij gearresteerd voor geweldpleging en corruptie.

Het presidentschap van Roh wordt gezien als overgangsperiode, waarin Zuid-Korea van een militair een democratisch geregeerd land werd. Hij opende in 1988 de succesvolle Olympische Spelen in Seoul en onder zijn leiding sloot Zuid-Korea zich in 1991 aan bij de Verenigde Naties. Ook heeft hij tijdens zijn regeerperiode gezorgd voor een wapenstilstand met Noord-Korea.

Maar in 1996, een paar jaar na zijn presidentschap, werd de oud-president veroordeeld tot zeventien jaar cel voor onder meer zijn rol in een gewelddadige staatsgreep twee decennia eerder en in het regime dat daarop volgde. In 1979 hielp Roh een veteraan-vriend uit de Korea-oorlog aan de macht met een bloedige militaire staatsgreep. Daarbij vielen 191 doden. Toen coupleider Chun Doo-hwan hem later als opvolger aanwees, protesteerde het Zuid-Koreaanse volk massaal voor democratische hervormingen. Roh beloofde deze in te voeren en werd alsnog president. Zo werd Kim Young-sam, die na hem regeerde, de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Korea zonder een militaire achtergrond.

Een jaar na zijn veroordeling verleende de nieuw verkozen president Roh al gratie. In de jaren na zijn vrijlating trok de oud-president zich zo veel mogelijk terug. De laatste jaren had hij last van gezondheidsproblemen als gevolg van onder andere prostaatkanker en de hersenaandoening cerebellaire atrofie.