‘Op de terroristenafdeling is iedereen elkaars broeder’

Reïntegratie? Daar was de terroristenafdeling nooit voor bedoeld. „Het draaide bij de oprichting in 2006 maar om één ding: veiligheid”, zegt Yola Wanders. „Alles was erop gericht te voorkomen dat leden van de Hofstadgroep anderen zouden ronselen of aanslagen op personeel zouden plegen. Wat er na hun vrijlating zou gebeuren, daar was eigenlijk niet over nagedacht”.

Elf jaar lang leidde Yola Wanders de terroristenafdeling in de Penitentiaire Inrichting in Vught. Vorig jaar nam ze afscheid. In die jaren is volgens Wanders veel veranderd. Na de Hofstadleden stroomde vanaf 2014 een meer gemêleerde groep terroristen binnen. IS-ronselaars, uitreizigers, haatzaaiers, financiers. Een deel van deze ‘nieuwe lichting’ terreurverdachten keerde snel weer terug naar hun woonplaats. Er kwam in die jaren meer aandacht voor hun reïntegratie.

Maar dat uit woensdag gepresenteerd onderzoek van de Amsterdamse Vrije Universiteit blijkt dat de terugkeer van ex-terroristen in de maatschappij niet overal op orde is – een kwart belandt na vrijlating in de criminaliteit – herkent Wanders wel. Sterker nog, ze vraagt zich af of de terrorismeafdeling „in deze vorm nog wel moet blijven bestaan”.

Verrast de uitkomst van het onderzoek u?

„Op zich zijn die cijfers hoopvol, want de recidive onder gewone ex-gedetineerden is veel hoger. Het komt, denk ik, omdat dit echt een andere doelgroep is. Bij andere gedetineerden zie je veel meer verslavingsproblematiek en stoornissen.”

Gedragen terrorismegevangenen zich in de cel ook anders?

„Oh, zeker. In de reguliere gevangenis zijn mensen veel meer op zichzelf. Op de terrorismeafdeling is iedereen elkaars broeder. Als er één boos wordt, loop je het risico dat iederéén boos wordt. Dan zegt iemand: we gaan vandaag in honger- en dorststaking – en vervolgens eet er niemand meer. Of ze besluiten collectief niet meer te praten met het personeel. De onderlinge druk en beïnvloeding is groot. Als er een strijdlied wordt ingezet, zie dan maar eens níét mee te zingen.”

Dat klinkt niet alsof de terrorismeafdeling een dempend effect heeft op radicalisering.

„Het voordeel van dit regime is dat men anderen niet kan rekruteren. Maar ik ben in de loop der jaren tot de conclusie gekomen dat er ook wel de nodige nadelen aan zitten. Alle verdachten van uiteenlopende terroristisch delicten worden bij elkaar geplaatst: van aanslagplegers tot iemand die geld overmaakt aan een familielid in Syrië. Je zou meer onderscheid moeten maken. De terrorismeafdeling voor de harde kern, een deel zou terug kunnen naar een reguliere omgeving. Binnen elke gevangenis is een ‘aandachtsfunctionaris radicalisering’, daar kunnen ze ook in de gaten worden gehouden. Het voordeel is dat zij daar andere contacten opdoen, waarmee ze het kunnen hebben over auto’s, vrouwen, voetbal. Dat is weer andere gespreksstof dan de islam en onrecht.”

Het overgrote deel van ex-jihadisten blijft langdurig werkloos. Volgens het onderzoek moet op de terrorismeafdeling meer gedaan worden aan opleiding.

„Daar ben ik groot voorstander van. Niet alleen voor de arbeidskansen, maar bij extremistische gedetineerden kan een studie ook bijdragen aan zelfreflectie en een andere kijk op de wereld. Ze hebben recht op basiseducatie en cursussen. Maar een echte opleiding is kostbaar en wordt maar deels vergoed – daarom zien de meesten ervan af.”

Kan daar niets aan gedaan worden?

„Je zou zo’n studiewens, als dit past in het detentieplan, moeten stimuleren en vergoeden. Daarnaast staat een Verklaring Omtrent Gedrag een baan vaak in de weg. Zonde, want velen willen iets binnen de zorg doen. Waarom zouden ze niet met een demente bejaarde kunnen wandelen?”

Is het mogelijk om op de terrorismeafdeling te de-radicaliseren?

„Ik ken weinig geslaagde voorbeelden. Bij de-radicaliseren zou je iemands ideologie veranderen. Wij zijn al blij als we iemands gedrág veranderen: dat je geen geweld meer pleegt, ook al vind je het legitiem. Daar is niet altijd een ingewikkeld programma voor nodig. Het gaat erom dat je mensen aan het denken zet. Zo hebben we een aantal gedetineerden het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman gegeven. Maak eens een samenvatting, wat is de rode draad? Dat verwijdering leidt tot vijandschap, zei een gedetineerde. Dat is zo mooi, dat gedetineerden zelf inzien waarom het niet goed is om je te verwijderen van de samenleving.

„Een paar jaar geleden kreeg een gedetineerde een hartaanval. Die man viel letterlijk bij het personeel in de armen op het moment dat zijn celdeur openging. Van alle kanten kwamen verplegers aangerend en ze begonnen te reanimeren. Hartmassage, mond op mond – iedereen ging tot het uiterste. En wat denk je? Die man redde het op een wonderbaarlijke manier. Toen hij na een paar dagen terugkwam, hebben we dat een beetje gevierd. De gedetineerden waren zwaar onder de indruk. Dat wij, ongelovigen, het verlengstuk van de staat, ons zó hadden ingespannen deze moslim te redden. We hebben daar een reanimatiecursus aan gekoppeld met een gespreksthema: zou jij het leven redden van een ongelovige?”

Wat was het antwoord?

„Dat was voor sommigen een dilemma. Niet iedereen wilde een ongelovige helpen. Maar zo zet je ze wel aan het denken.”