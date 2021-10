Nieuw op streaming week 43: Maradona: Blessed Dream, Curb Your Enthusiasm, Insecure en Colin in Black & White

Maradona: Blessed Dream

Na de documentaire Diego Maradona is er nu ook een dramaserie over het bewogen leven van de legendarische Argentijnse voetballer Diego Armando Maradona (1960-2020). Drie verschillende acteurs portretteren Maradona gedurende zijn leven en carrière. De serie gaat onder meer over zijn tijd bij de clubs Barcelona en Napoli. Ook zijn rol bij het winnen van het WK van 1986 in Mexico komt aan bod. Tijdens dit toernooi scoorde hij met ‘De hand van God’. Maradona ging ten onder aan drank, drugs, vrouwen, roem en maffia. Amazon Prime Video, 10 afleveringen.

Curb Your Enthusiasm Seizoen 11

Larry David (de medebedenker van Seinfeld) speelt al sinds 1999 een uitvergrote versie van zichzelf in de sitcom Curb Your Enthusiasm. De neurotische Larry heeft een hekel aan mensen en is gespecialiseerd in de edele kunst van het nietsdoen. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen vindt Larry een lijk in zijn zwembad. Het blijkt om een inbreker te gaan die net in zijn huis had ingebroken. Ziggo Movies & Series, 10 afleveringen (wekelijks).

Insecure Seizoen 5

Slotseizoen van de serie van maker en hoofdrolspeler Issa Rae. Insecure volgt de levens van een aantal zwarte millennial-vriendinnen in Los Angeles die in de meest ongemakkelijke situaties terechtkomen. Ziggo Movies & Series, 10 afleveringen.

Colin in Black & White

De zwarte American Football-speler en activist Colin Kaepernick weigerde in 2016 op te staan voor het Amerikaanse volkslied voorafgaande aan wedstrijden. Hij werd wereldberoemd met dit protest tegen racisme en buitensporig politiegeweld. Na de actie was hij echter niet meer welkom bij een club. De tienerjaren van Kaepernick zijn door Ava DuVernay (When They See Us) omgebouwd tot een tv-serie. Jaden Michael speelt de jonge versie van Colin, terwijl Kaepernick zelf de verteller is. Netflix, 6 afleveringen.