Muzikaal sprookje over vrouwenhandel

Voor filmmaker Karin Junger is het vanzelfsprekend om sociale verhalen met behulp van muziek en dans te vertellen, meestal in nauwe samenwerking met haar hoofdpersonen. Ze deed dat in de documentaire Sexy Money (2014) waarin twee ex-sekswerkers in Nigeria een garage openen om lotgenoten tot automonteur op te leiden. In het ‘muzikaal sprookje’ 10 Songs for Charity vertelt ze nu het verhaal van de zussen Charity and Happy die vanuit Lagos naar Brussel gaan en asiel aanvragen, maar het is al lang duidelijk dat ze gerekruteerd zijn om daar direct in de prostitutie te verdwijnen. Ze komen aan met een ‘schuld’ van 6000 euro. Als ze een beetje doorwerken voor 20 euro per klant, dan zijn ze daar, aldus de madam die hen van condooms en sexy kleding voorziet, in een jaar vanaf. Met name Happy voelt zich bedrogen: ze wil naar school en ziet een heel andere toekomst voor zich.

Het feit dat de film als een musical is verteld werkt ‘empowerend’ zonder de precaire situatie van de vrouwen uit het oog te verliezen. De ‘hyper-realiteit’ van de zang- en dansnummers gaat geruisloos over in de ondraaglijke realiteit van de (illegale) prostitutie. 10 Songs for Charity past in de lange en rijke traditie van de protestsong.

Musical 10 Songs for Charity. Regie: Karin Junger. Met: Ijeoma Grace Agu, Omoteniola Famodimu, Morganna Love. In: 7 bioscopen. ●●●●●