Meer dan honderd huiszoekingen België in onderzoek naar cocaïnehandel

In België zijn dinsdag 130 huiszoekingen gedaan in de zogeheten operatie Sky, een landelijk onderzoek naar georganiseerde misdaad en drugshandel. Dat melden Belgische media. Of er bij de actie ook verdachten zijn gearresteerd wordt later bekendgemaakt. De Belgische politie is op zoek naar zo’n tachtig personen en hoopt op tientallen aanhoudingen.

Operatie Sky is een groot politieonderzoek in België dat is gebaseerd op informatie uit versleutelde telefoons van de chatdienst Sky ECC. Rechercheurs konden door een hack jarenlang meelezen met berichten die vermoedelijke drugscriminelen via de telefoons naar elkaar stuurden. Ook de Nederlandse politie maakte gebruikt van informatie uit de gekraakte Sky-telefoons. De meeste huiszoekingen zouden dinsdag in Brussel gedaan zijn en zouden specifiek gericht zijn op een Albanees netwerk van drugssmokkelaars dat zich gespecialiseerd heeft in handel in cocaïne en andere verdovende middelen.

Maandag werden in België nog tien verdachten opgepakt voor de invoer van drugs in de Antwerpse haven en in maart werden in hetzelfde onderzoek twee politieagenten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel. In Nederland werden 13 oktober nog tien aanhoudingen verricht op basis van informatie uit de gekraakte EncroChat-, Sky- en Anom-servers.