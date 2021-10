Landelijke ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep

Demissionair landbouwminister Carola Schouten (CU) voert per direct een landelijke ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Dit naar aanleiding van de vondst van vogelgriep bij kippen op een biologisch pluimveebedrijf in de plaats Zeewolde in Flevoland, zo maakt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dinsdag bekend. De 36.000 leghennen van het besmette pluimveebedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om verspreiding van het virus te voorkomen.

De laatste tijd worden volgens de verklaring van het ministerie in toenemende mate dode wilde vogels gevonden in Noord-Nederland. In Duitsland zijn besmette wilde vogels aangetroffen. Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels en kippen worden verplicht om hun pluimvee en watervogels af te schermen, zodat zij niet in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

De negen pluimveebedrijven die in een straal van tien kilometer van het getroffen pluimveebedrijf in Zeewolde liggen, legt Schouten een vervoersverbod op. Dit geldt niet alleen voor pluimvee, maar ook voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van deze bedrijven. Bij zes pluimveebedrijven die binnen drie kilometer van de gevonden uitbraak liggen, wordt onderzocht of hier ook vogelgriep is uitgebroken.

Ophokplicht

In oktober vorig jaar stelde Schouten eveneens een ophokplicht in. Dit deed zij na de vondst van dode zwanen in de regio Utrecht, waarvan bleek dat zij gestorven waren aan de vogelgriep. Nadat afgelopen zomer gedurende enkele weken in Nederland geen nieuwe besmettingen meer werden geconstateerd, werd in juli de ophokplicht afgeschaft. Bij dat besluit keek Schouten zowel naar de verbetering van dierenwelzijn die dit zou opleveren, als naar de financiële situatie van de pluimveehouders. De ophokplicht zorgde er afgelopen jaar bijvoorbeeld voor dat minder vrije-uitloopeieren werden verkocht.

De vogelgriep verspreidt zich snel, doordat grote groepen wilde vogels grote afstanden afleggen. Zij verspreiden het virus via luchtwegen, oogvocht en hun ontlasting. In zeldzame gevallen kunnen ook mensen ziek worden van het vogelgriepvirus. Dit gebeurt meestal alleen na intensief contact met vogels en leidt tot dezelfde klachten als een gewone griep, zoals hoofdpijn, koorts en hoesten. Als bij een pluimveebedrijf vogelgriep wordt aangetroffen, wordt bij betrokken pluimveehouders en ruimers gecontroleerd of zij symptomen van de griep ontwikkelen.