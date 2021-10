Kinderrechters gaan eigen rol in uithuisplaatsingen onderzoeken

Familie- en jeugdrechters gaan zelf onderzoeken hoe zij hebben gehandeld bij de vele uithuisplaatsingen van onder meer kinderen van slachtoffers uit de toeslagenaffaire. De rechters willen weten of er sprake was van „blinde vlekken” in de uithuisplaatsingen en in andere „kwetsbare zaken”, zegt kinderrechter en voorzitter van de landelijke expertgroep jeugdrechters Ellen van Kalveen dindsdag in de Volkskrant. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag stelde eerder dat rechters in de toeslagenaffaire „spijkerhard” de regels hebben gevolgd, waar dat niet altijd nodig was.

De kinderrechters zoeken nu landelijk uit welke zaken als kwetsbaar getypeerd kunnen worden en welke risico’s daarin meespelen, zegt Van Kalveen in de krant. Het onderzoek naar hun werkwijze zal worden gedaan met deskundigen en onafhankelijke buitenstaanders. De rechters willen kijken of ze te weinig oog hebben gehad voor de belangen van gezinnen die „tegenover het systeem” komen te staan. Eerder deze maand concludeerden ook bestuursrechters in een kritsch rapport over hun eigen rol in de kinderopvangtoeslagaffaire dat zij te weinig bescherming hebben geboden aan ouders die van toeslagenfraude werden verdacht.

Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat 1.115 kinderen van die ouders uit huis zijn geplaatst nadat het gezin bijvoorbeeld in de schuldproblemen was geraakt. Van 420 kinderen loopt de uithuisplaatsing nog. Vorige week schreef demissionair minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) aan de Kamer dat gekeken wordt of die lopende zaken mogelijk heroverwogen kunnen worden.

