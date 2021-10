Haitink leidde jarenlang de zondagmiddagconcerten van het Concertgebouworkest in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Ik woon heel dichtbij en kom dus wel eens te laat. Ook dit keer was ik weer eens op het nippertje. Ik stormde de trap op naar mijn balconplaats, en botste bijna tegen Haitink op die op weg was van de dirigentenkamer naar de trap naar het podium. Hij vertraagde zijn pas en voegde mij vriendelijk toe: „Ik wacht wel even.”

Ook hiervoor nog dank, betreurde Bernard.