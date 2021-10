‘Grenscontrole’ door Duitse neonazi’s is vooral pr-stunt

De Duitse neonazistische partij Der Dritte Weg kreeg bij de Bondsdagverkiezingen vorige maand 515 van de 47 miljoen uitgebrachte stemmen. Zo’n zeshonderd namen telt haar ledenbestand. En toch wist Der Dritte Weg afgelopen weekend de aandacht te trekken: van de Bengaalse krant The Daily Star tot het Amerikaanse CNN, iedereen schreef over de Grenzgang van de splinterpartij.

Zaterdag trokken enkele tientallen leden van Der Dritte Weg (ook wel geschreven als Der III Weg) bewapend met onder meer pepperspray, een machete en wapenstokken naar de Duits-Poolse grens nabij de stad Guben met het doel migranten tegen te houden. De politie hield zo’n vijftig van deze ‘grenswachters’ tegen, maar in elk geval één groepje wist de nacht aan de grens door te brengen.

De zelfbenoemde grenswachters hebben geen migrant gezien, laat staan tegengehouden, en in die zin kan men stellen dat de actie niet geslaagd was. Toch kijkt Der Dritte Weg waarschijnlijk met tevredenheid terug, zegt onderzoeker Fabian Wichmann van de Duitse deradicaliseringsorganisatie Exit Deutschland telefonisch. „Hun belangrijkste doel is het krijgen van media-aandacht. Der Dritte Weg is een heel kleine partij en zonder de media kan ze niet bestaan.” En: „Zij weten ook wel dat de grens veel te lang is om voor hen te bewaken.”

Lees ook: ‘Rechts-extremist breder geaccepteerd’

Met acties als die bij Guben probeert het in 2013 opgerichte partijtje volgens Wichmann niet alleen aandacht te vragen voor het probleem dat de partij ziet in migratie, maar ook zichzelf op de kaart te zetten als dé partij in de neonazistische scene en zo nieuwe leden te werven. Het momentum daarvoor lijkt perfect: het migratiedebat staat weer op de politieke agenda door onder meer de val van Kabul, en andere neonazistische groeperingen in Duitsland hebben de afgelopen maanden ingeboet aan populariteit. Wichmann: „Aanhangers van de grotere Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) zijn teleurgesteld omdat deze groepering weinig bereikt heeft. Nu probeert Der Dritte Weg in dat gat te springen.”

Reclamefolder

Het verslag van Der Dritte Weg over zaterdagnacht leest dan ook als een extreem-rechtse reclamefolder. „Guben, het veiligste deel van de Duitse grens”, kopte het nieuwsbericht. Erbij staan foto’s van dik ingepakte mannen die zich met verrekijkers verschuilen in bosjes of hun slaapzakken oprollen na een zware nacht in een vochtig weiland.

Volgens het bericht zal de actie ertoe leiden dat duizenden andere Duitsers zich verzetten tegen immigratie en waren „talloze geïnteresseerde burgers” een kijkje komen nemen – overigens geen woord over het tegenprotest van Antifa.

Der Dritte Weg eist ook aandacht op door te demonstreren met nepbloed en opruiende leuzen als „hang de Groenen op” - verwijzend naar die politieke partij. De Facebookpagina van de neonazistische partij is wegens zulke teksten geblokkeerd.

Der Dritte Weg heeft een international netwerk opgebouwd en zou intensief contact onderhouden met bijvoorbeeld leden van de in 2020 verboden Griekse Gouden Dageraad. Lees ook: Recordaantal extreem-rechtse delicten gemeld in Duitsland vorig jaarDe internationale contacten leiden er ook toe dat de neonazistische groepen elkaars tactieken overnemen: grenscontroles zoals in Guben vonden eerder plaats in Griekenland en Frankrijk. „Soms delen ze volledige draaiboeken met elkaar waarin staat hoe ze moeten communiceren, welke guerrillatactieken werken, hoe ze sociale media kunnen inzetten”, legt Wichmann uit.

De groepering wordt gevolgd door de Duitse veiligheidsdiensten, die stellen dat zij „strikt neonazistisch rechts-extremisme nastreeft met xenofobe, etnische en antidemocratische standpunten”. Wichmann benadrukt dat „als leden iemand tegenkomen die zij zien als een vijand, die persoon serieus gevaar loopt”. Dat de ‘grensbewakers’ waren bewapend met onder andere een machete en wapenstokken, getuigt daar ook van. Zoiets is niet eerder gebeurd bij vergelijkbare acties in Duitsland.