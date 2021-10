Filosoferen over een hapje zee in ‘The Taste of Desire’

Voor de chefkok, de oesterduikster, de burlesque danseres, de schrijver en de parelvisser in The Taste of Desire herbergt de grillige oesterschelp meer dan parels of een slokje zee. De oester omhult het geheim van het leven zelf. Voor Willemiek Kluijfhout is de band tussen eten, voedsel voor de geest en levenskunst altijd een belangrijk thema. Eerder maakte zij films over mosselen (L’amour des moules, 2012) en chefkok Sergio Herman (Fucking Perfect, 2015).

De passie voor voedsel gaat vaak gepaard met een hang naar perfectie. De Franse chefkok Oskar Roellinger wachtte achttien jaar op zijn derde Michellinster, schrijver en psychoanalyticus Nigel Moore probeert in het aangezicht van de dood woorden te vinden om de psychologie van de oester (of is het toch van de oesterliefhebber?) te doorgronden. Maar de Japanse Chitose Ochi duikt juist niet perfect ronde, maar imperfecte parels op voor haar eigen sieraden.

The Taste of Desire leeft op van terloopse momenten, waar de film zachtjes mag deinen en schuren als de zandkorrel in de schelp. In vaak schitterende beelden kabbelt de film kalmpjes om al die levens en verhalen heen. Dat de oester zelf daarbij als voice-over een stem heeft gekregen was misschien niet per se nodig geweest.

Documentaire The Taste of Desire. Regie: Willemiek Kluijfhout. In: 12 bioscopen ●●●●●