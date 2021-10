Europol: wereldwijd 150 arrestaties bij operatie tegen dark web

Bij een internationale operatie tegen verkopers en kopers van illegale goederen op het dark web zijn 150 personen gearresteerd. Dat bevestigt de Europese politieorganisatie Europol dinsdag aan NRC na berichtgeving van het tv-programma Pointer. Onder de verdachten zijn vier Nederlanders. Naast de aanhoudingen hebben politie-eenheden in Europa en de Verenigde Staten meer dan 26,7 miljoen euro aan cash en cryptovaluta’s in beslag genomen, evenals 234 kilo drugs en 45 vuurwapens.

Bij eerdere soortgelijke operaties werden vooral de beheerders van illegale marktplaatsen aangepakt. Opsporingsdiensten doen steeds meer kennis op over het dark web, waardoor het aanpakken van handelaars en consumenten succesvoller wordt. De 150 verdachten hielden zich bezig met illegale handel van tienduizenden goederen in Europa en de Verenigde Staten via DarkMarket. Deze illegale markplaats werd in januari uit de lucht gehaald.

De meeste verdachten komen uit de Verenigde Staten (65), gevolgd door Duitsland (47), het Verenigd Koninkrijk (24), Nederland (4), Frankrijk (3), Zwitserland (21) en Bulgarije (1).

De Nationale Politie deed onderzoek naar twee grootste Nederlandse verkoopaccounts op DarkMarket, zegt een woordvoerder tegen Pointer. Dit resulteerde in de arrestatie van twee personen achter het account Dutch Magic en twee personen van het account Sankhara.