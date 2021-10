DNB, CPB en Financiën: ‘Veel ruimte voor incidentele investeringen, niet voor permanente verhoging uitgaven’

„Incidenteel” heeft het toekomstige kabinet „nog heel veel ruimte om te investeren in Nederland”, maar een permanente verhoging van de overheidsuitgaven is niet verstandig. Dat was de boodschap van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dinsdag aan de onderhandelaars in het formatieproces. Knot was met samen met CPB-directeur Pieter Hasekamp en Bas van Dungen, secretaris-generaal van Financiën, uitgenodigd om de formerende partijen VVD, D66, CDA en de CU te informeren welke begrotingsruimte de economische ontwikkelingen bieden. En ja, het huidige niveau van de staatsschuld gecombineerd met de lage rentestand biedt de nieuwe coalitie extra ruimte, maar niet permanent.

Over structurele uitgaven zijn de drie financieel deskundigen terughoudend. Economisch gezien zou het ook niet nodig zijn de uitgaven permanent op te schroeven, zei Knot. Daarbij is hij bezorgd over de krapte op de arbeidsmarkt. „Ik denk ook niet dat we de mensen zouden kunnen vinden om nu nog een extra begrotingsstimulering te kunnen uitvoeren.” Van Dungen, die vorig jaar de ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte leidde, houdt sowieso rekening met een bijna automatische hoge oploop van de zorgkosten. Dat belemmert de begrotingswensen voor andere departementen: „Uitgaven voor de een, betekent dat je geen uitgaven kan doen voor iets anders.

De waarschuwende woorden van de drie zijn in lijn met hun eerdere adviezen. In juni waren Knot en Hasekamp al eens bij de vorige informateur, Mariëtte Hamer geweest. En de Studiegroep Begrotingsruimte had eenzelfde boodschap al in oktober vorig jaar. Er is genoeg geld voor eenmalige investeringen voor acute knelpunten zoals in de zorg of de infrastructuur. Na de miljarden extra om de coronacrisis te lijf te gaan, is het volgens Knot nu wel tijd „terug te gaan naar een reguliere begrotingssystematiek”. De crisis heeft volgens hem immers duidelijk gemaakt dat er financiële buffers nodig zijn.Het drietal acht terughoudendheid geboden bij het lenen geld. Het is onzeker of de huidige lage rente wel zo laag blijft. Van Dungen: „We kunnen daar niet automatisch op rekenen.” Je zou volgens de topambtenaar nieuwe extra uitgaven in eerste instantie ook moeten zien te vinden binnen de huidige de begroting. Dat is een andere route dan bijvoorbeeld regeringspartij VVD onlangs bij de Algemene Financiële Beschouwingen heeft voorgesteld. De fractievoorzitters en secondanten van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hervatten woensdag de gesprekken over een nieuwe coalitie. Zij vergaderen dan drie dagen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum.