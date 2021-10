De vampiers in ‘What We Do in the Shadows’ zijn druk met kibbelen en het organiseren van orgies

Comedy What We Do in the Shadows

Van: Jemaine Clement, Taika Waititi, Paul Simms. Met: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou,

Disney+, 10 afleveringen. ●●●●●

Heel logisch leek het niet, het idee om een grote tv-serie te maken die gebaseerd is op een cultfilm uit Nieuw-Zeeland. De film is kwestie heet What We Do in the Shadows (2014) en is een mockumentary (nepdocumentaire) over een groepje samenwonende vampiers die elkaar na eeuwen samenleven flink zat zijn. Tussen het bijten van slachtoffers door kibbelen ze wat af. Het door Jemaine Clement en Taika Waititi bedachte gegeven is sterk, maar of het een hele serie leuk zou blijven was ook de vraag. De beste grappen over vampiers in lullige situaties leken al gemaakt. En toen kwam in 2019 een What We Do in the Shadows-serie die het tegendeel bewees. Het blijkt dat er nog heel veel vampiergrappen gemaakt kunnen worden. De serie, vanaf deze woensdag eindelijk in Nederland te zien via een streamingdienst, is zelfs nog beter en grappiger dan de film.

Deze versie van What We Do in the Shadows speelt zich af in dezelfde wereld als de film, maar gaat over nieuwe personages en verplaatst het verhaal van Nieuw-Zeeland naar de VS. Staten Island om precies te zijn, het minst aansprekende stadsdistrict van New York. Hier wonen Nandor, Laszlo en Nadja samen in een huis. Ze zijn vampiers van de oude stempel en zwerven al eeuwen over de wereld rond. Nandor werd in zijn hoogtijdagen Nandor the Relentless genoemd. Op meedogenloze wijze plunderde hij ooit dorpen. Tegenwoordig doet hij het een stuk rustiger aan, ambities heeft hij niet echt meer.

In Staten Island heeft Nandor samen met het stel Laszlo en Nadja een rustige uitvalsbasis gevonden. Eigenlijk hebben de drie de taak gekregen om heel Amerika te veranderen in vampiergebied, maar dat plan schiet niet op. Ze vinden het al moeilijk om überhaupt met de moderne wereld om te gaan. Een vierde huisgenoot vormt ook een obstakel: de ‘energievampier’ Colin Robinson zuigt altijd alle energie uit elke ruimte (en uit ieder persoon in die ruimte).

Orgies

Voorlopig zijn de vampiers vooral druk met kleine klusjes, een vete met een vijandige groep weerwolven en het organiseren van orgies. Want druk met seks zijn ze. „Vampierenseks is als pizza: zelfs goed als het slecht is”, aldus Nandor. En: „Acht of meer mensen moeten ervan kunnen genieten.”

Het leven van de huisgenoten zou volledig instorten zonder Guillermo, de assistent van Nandor. Guillermo is een mens en hoopt dat Nandor hem ooit vampier zal maken. Voorlopig moet hij alle rotklusjes voor Nandor en de huisgenoten doen. Lijken opruimen na een feestje bijvoorbeeld.

Dankzij een hilarische cast, goed uitgewerkte personages en knap gebruik van horrorelementen binnen de documentaire-setting lijkt de serie nog lang niet uitgewerkt. In de VS is het derde seizoen van What We Do in the Shadows net afgerond, een vierde seizoen volgt. In Nederland kunnen we alleen het eerste seizoen bingen via Disney+, maar het is te hopen dat de andere seizoenen snel volgen.

De moordlustige pop Chucky is terug in een serie gebaseerd op de film Child’s Play. Steve Wilkie/ USA Network

What We Do in the Shadows is een succesvol voorbeeld van een serie die gebaseerd is op een film. Hollywood heeft de smaak op dit gebied flink te pakken: de ene na de andere filmhit wordt omgebouwd tot een serie. Het gebeurde altijd al, maar sinds de opkomst van streamingdiensten als Netflix is het een trend. Omdat er tegenwoordig gigantisch veel series worden gemaakt, zien producenten het als een groot pluspunt als een titel al bekend is bij het grote publiek. De lijst met serieversies van films wordt daarom steeds groter. De afgelopen tijd verschenen onder meer titels als Snowpiercer, Scream, The Mighty Ducks, Ratched (gebaseerd of One Flew Over the Cuckoo’s Nest) en Cobra Kai (gebaseerd op The Karate Kid). Binnenkort komt daar Chucky bij, een horrorserie gebaseerd op Child’s Play-films waarin een moordende pop het leven van mensen zuur maakt.

Van Silence of the Lambs zijn inmiddels zelfs twee series gemaakt: Hannibal liep van 2013 tot en met 2015 en gaat over een jongere versie van kannibaal Hannibal Lecter. Clarice begon dit jaar en volgt Clarice Starling, de FBI-agente die in de film te maken kreeg met Hannibal. Hannibal was een geslaagde uitbreiding van het filmuniversum, Clarice is een ongeïnspireerde politieserie die weinig toe te voegen heeft. Op herkenning alleen kun je geen serie bouwen, het moet iets eigens worden. Noah Hawley, de maker van de serie Fargo, weet dat. Hij gebruikte een van de meeste geliefde films van de gebroeders Coen als beginpunt voor een serie, maar gaf het meteen een eigen smoel.

Omslagpunt

Fargo (vier seizoenen sinds 2014) kan als een omslagpunt gezien worden, het bewijs dat je eigenlijk van iedere film wel een serie kunt maken, zolang je het slim en creatief aanpakt. Hawley maakte van Fargo een anthologieserie (ieder seizoen heeft een ander verhaal met een nieuwe cast) en bedacht nieuwe personages. De serie zit vol verwijzingen naar het werk van de Coens, maar volgt zijn eigen weg. Het gaat niet over personages uit de film, maar om de toon: de kracht van de serie Fargo ligt in de karakterschetsen en de manier waarop klunzige types reageren op misdaad, moord en geweld.

Lees ook:Fargo seizoen 4 heeft veel maniertjes maar weinig diepgang

Het meest recente seizoen vertelt een episch verhaal over rivaliserende misdaadorganisaties in de jaren vijftig van de vorige eeuw. In dat seizoen vertilde Hawley zich een beetje aan het verhaal. Hij heeft ideeën voor een nieuw seizoen, maar eerst is hij druk met een ander, nog groter project.

In 2023 verschijnt een door hem gemaakte serie die zich afspeelt in de wereld van de filmklassieker Alien (1979). De film en de vele vervolgen speelden zich af in de ruimte, de versie van Hawley op aarde. Over het verhaal wordt nog niks naar buiten gebracht. Wel is duidelijk dat Hawley sciencefiction en horror wil combineren met maatschappijkritiek. Tegen vakblad Variety zei hij: „Op een bepaalde manier is het een verhaal over ongelijkheid, over de mensen die het vuile werk moeten opknappen. In mijn versie zie je wat er gebeurt als we de ongelijkheid waar we nu mee worstelen niet oplossen.”

Aan ambitie geen gebrek dus. Of de Alien-serie in de buurt zal komen van de eerste film is natuurlijk nog maar de vraag. De luie vampiers uit What We Do in the Shadows zouden in elk geval niet aan zo’n gigantische klus beginnen.