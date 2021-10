Murdoch baart opzien met cruciale steun voor klimaatdoel

Vriend en vijand knipperden met hun ogen bij het zien van de voorpagina’s op 11 oktober van de grootste kranten in Australië, zoals The Australian, Herald Sun en Courier Mail. ‘Mission Zero: Australië op weg naar een klimaatneutrale toekomst’ is de titel van de actie tegen klimaatverandering. De kranten van Rupert Murdochs mediabedrijf News Corp pleiten voor een klimaatneutraal Australia in 2050.

Na jarenlange kritiek op de klimaatbeweging en ontkenning van klimaatverandering, is dat even wennen. Commentatoren van News Corp bestempelden klimaatactivisten regelmatig als ‘alarmisten’ en ‘gekkies’, en hun zorgen om klimaatverandering als ‘hysterie’. The Herald Sun noemde Greta Thunberg „diep gestoord”.

„Veel mensen zijn behoorlijk cynisch over deze draai”, zegt Simon Bradshaw, van het gerenommeerde Australische onderzoeksinstituut Climate Council. „Natuurlijk is het goed dat de machtigste mediaorganisatie van het land zich eindelijk uitspreekt voor meer klimaatactie. Maar nadat de Murdoch-media klimaatverandering jarenlang in twijfel hebben getrokken, zijn we nog een beetje voorzichtig.”

Verwoestende bosbranden

Toch zat de draai van News Corp er al even aan te komen. Terwijl beelden van verwoestende bosbranden in Australië twee jaar geleden wereldwijd op de voorpagina’s stonden, kreeg het nieuws in Murdochs grootste Australische krant slechts een plek op pagina vier. Ook werden de branden daar zonder bewijs toegeschreven aan pyromanen, niet aan klimaatverandering. Het ontketende een storm van kritiek. Ruzie over klimaatberichtgeving leidde ook tot het vertrek van Murdochs gedroomde opvolger, zoon James. Nu een grote meerderheid van de Australiërs meer klimaatactie wil, kiest het bedrijf eieren voor zijn geld.

De invloed van de omslag kan niet worden onderschat. News Corp heeft in Australië een enorm bereik en een grote invloed op de politiek. Premier Scott Morrison kan zijn klimaatplan nu presenteren zonder bang te zijn dat de Murdoch-media hem erop afrekenen.

„Zonder de steun van de Murdoch-media kun je in Australië geen verkiezing winnen. Morrison moet gebruikmaken van deze kans”, zei oud-premier Malcolm Turnbull tegen ABC. Hij ondervond zelf hoe invloedrijk News Corp is: het bedrijf voerde een bittere campagne tegen Turnbull en zijn klimaatplannen, waardoor hij naar eigen zeggen in 2018 zijn baan als premier van Australië verloor. Hij werd afgezet door zijn eigen partij en vervangen door Morrison. En die heeft de steun van News Corp nu hard nodig, want voor juni 2022 gaan de Australiërs naar de stembus.

