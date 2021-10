De Balie: IND houdt bezoek ex-gevangene Guantánamo Bay tegen

Schrijver Mohamedou Ould Slahi, de man die veertien jaar onterecht gevangen werd gehouden in Guantánamo Bay en wiens leven onlangs verfilmd werd in The Mauritanian, dreigt aankomende vrijdag niet fysiek aanwezig te kunnen zijn tijdens het Vrijdenkersfestival van het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Volgens de organisatie zou de IND zijn in mei ingediende aanvraag voor een werk- en verblijfsvergunning „onnodig vertragen”, waardoor hij niet naar Nederland kan afreizen. De IND zegt dinsdag niet in te gaan op „individuele gevallen”.

Slahi zou volgens De Balie „aan alle voorwaarden voldoen” voor het verkrijgen van toestemming om naar Nederland te reizen. De verlening van de vergunning zou door de IND zijn vertraagd tot uiterlijk 18 februari 2022. Volgens De Balie doet de weigering „denken aan censuur”. De IND gaat niet in op specifieke gevallen, maar zegt iedere aanvraag „zo snel en zorgvuldig mogelijk” in behandeling te nemen. Afgelopen weekend miste Slahi al de première van de dansvoorstelling Freedom, die hij schreef voor het Groningse gezelschap Club Guy en Roni.

De 50-jarige Shali gaat tijdens het Vrijdenkersfestival in gesprek met Balie-directeur Yoeri Albrecht over zijn veertienjarige verblijf in de beruchte Guantánamo Bay-gevangenis op Cuba. Hier verbleef hij op verdenking van betrokkenheid bij de aanslagen op de Twin Towers in New York van 11 september 2001. In 2016 werd Slahi na jaren van vernedering en martelingen vrijgelaten, zonder dat een aanklacht tegen hem werd ingediend. Indien Slahi niet fysiek aanwezig kan zijn, zal het gesprek via een videoverbinding plaatsvinden.

Ongewenstverklaring

Na zijn vrijlating uit Guantánamo Bay ging Slahi terug naar Mauritanië. In een interview met het Ierse Independent vertelde hij dat het daar nog drie jaar duurde voordat hij een paspoort kreeg, waarmee hij naar het buitenland kon reizen. Ook toen hij het document bemachtigd had, liet volgens hem „het merendeel van de landen” die hij wilde bezoeken hem niet toe.

Volgens Shali’s advocaat Eva Bezem is de afwijzing van de IND gebaseerd op een „heel oude” Duitse ongewenstverklaring. Deze kreeg hij in 2000 opgelegd toen hij in Duitsland een bedrijf startte zonder dit aan te geven bij de autoriteiten. Volgens Bezem ging het om „een onschuldig bedrijf zonder terroristisch motief”. Door de ongewenstverklaring zou Shali geen enkel land in de Schengenregio in kunnen reizen.

Eerder dit jaar kreeg Shali wel een visum voor Groot-Brittannië. Hier was hij aanwezig bij evenementen rond de verschijning van de verfilming van zijn levensverhaal. Volgens Bezem is het „zuur” dat Shali het verhaal over zijn onterechte gevangenschap niet in Nederland kan komen vertellen, terwijl hij „in Groot-Brittannië heeft laten zien geen gevaar te vormen”. Het was de bedoeling dat Shali tot augustus 2022 in Nederland zou verblijven.