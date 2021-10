91-jarige Clint Eastwood schittert als broze dierenvriend

Het is een sleutelzin in Cry Macho, de nieuwste film van Clint Eastwood (1930): „This macho thing is overrated”. Het is zijn antwoord aan de Mexicaanse jongen Rafo, wiens haan Macho heet. Die naam levert sowieso een heerlijk dubbelzinnige, grappige dialoog op: „Guy wants to name his cock Macho, it’s OK by me.”

Rafo is een jeugdige delinquent die met Macho meedoet aan illegale hanengevechten en nogal stoer doet, maar daaronder zit kwetsbaarheid verborgen. Het zinnetje slaat ook op Eastwood zelf, die vaak wordt geassocieerd met een ouderwets soort mannelijkheid. Hij is de ‘tough guy’, de zwijgzame, stoïcijnse held die geweld niet schuwt, mits het nodig is. Een blik op zijn vele rollen laat echter veel meer variatie zien, zoals zulke uiteenlopende films als The Beguiled, Honkytonk Man of The Bridges of Madison County aantonen.

In Cry Macho gaat Mike Milo (Eastwood) in Mexico op zoek naar het dertienjarige jongetje Rafo, dat volgens zijn Amerikaanse vader – de baas van Mike – misbruikt wordt door zijn moeder. Mike belandt na allerlei omzwervingen uiteindelijk met Rafo in een stoffig Mexicaans dorpje. Daar komen ze tot rust. De inwoners zien in Mike een wonderdokter en komen met hun dieren op hem af. Paardenfokker Mike is onmiskenbaar goed met dieren, waardoor hij ook zijn zachte kant herontdekt. Hij heeft plezier in het zorgen voor dier én medemens. En door het goede voorbeeld te geven, wordt Mike ook een rolmodel voor de affectief verwaarloosde Rafo.

In zijn laatste paar films relativeerde Eastwood het te eenzijdige macho-imago dat aan hem kleeft. Cry Macho draait vooral om de vraag hoe een goed mens te zijn. Waarbij het door Eastwood gespeelde personage Mike, een oude rodeorijder, zich juist ontdoet van zijn stoere lagen. Hij laat meer en meer zijn zachtheid toe en toont genegenheid voor zowel Rafo als de Mexicaanse weduwe Marta en haar kinderen, onder wie een doof meisje.

Net als Gran Torino en The Mule is Cry Macho afkomstig uit de pen van scenarist Nick Schenk, naar een boek van N. Richard Nash dat Eastwood al heel lang wilde verfilmen. In 1988 vond hij zich nog te jong voor de rol, nu is hij eigenlijk te oud. Maar die ouderdom is ook ontroerend. De 91-jarige Eastwood oogt zeer broos en zijn fysieke kwetsbaarheid resoneert in zijn personage. Mike is iemand met een traumatisch verleden, waardoor hij verbitterde. De vaak grappige interacties met Rafa en zijn ontmoeting met Marta maken hem weer mens.

Dat klinkt sentimenteel, maar Eastwood de filmmaker zorgt er met zijn uitgebeende no-nonsense stijl voor dat die sentimentaliteit goeddeels vermeden wordt. De stemmige fotografie en het nieuwe maar nostalgisch getoonzette westernlied ‘Find a New Home’ van Will Banister dragen bij aan de weemoedige sfeer die Cry Macho sowieso kenmerkt; de film kan zomaar Eastwoods zwanenzang zijn. Hij speelt zijn rol weer schitterend. Mike laat zien dat hoe oud en broos je ook bent het nooit te laat is om je leven een nieuwe wending te geven.

Een sheriff met een .44 Magnum

Clint Eastwood was oprecht geschokt toen filmcritica Pauline Kael zijn actiefilm Dirty Harry „de sprookjesachtige allure van fascistische middeleeuwsheid” verweet. Fascisme was in 1971 nog een serieus verwijt. En vrij curieus, want je dacht daarbij aan stampende laarzen, niet aan een bittere eenling tegen het systeem als inspecteur Harry Callahan. Anno 1971 jaagt ‘Dirty Harry’ in San Francisco, het hart van links Amerika, op hippiepsychopaat Scorpio. Scorpio belichaamt alles dat mis is met Amerika, eenmaal in de boeien valt deze seriemoordenaar, verkrachter en afperser direct in de slachtofferrol en piept hij over zijn rechten. Met succes, want timide bureaucraten en linkse criminelenknuffelaars laten hem vrij om een vormfout. Waarna Scorpio een schoolbus gijzelt. Dirty Harry is een dynamische, visueel zeer inventieve film. Don Siegel, Eastwoods leermeester als regisseur, excelleert in wervelende helikoptershots en pakkende symboliek. Callahan die als martelaar wordt gemolesteerd aan de voet van een enorm kruis. De camera die snel uitzoomend in de wolken verdwijnt om Callahan alleen met Scorpio achter te laten in een leeg sportstadion, voor een noodzakelijk potje martelen. De filmslogan: „Dit is een film over twee moordenaars. Harry Callahan en een maniak. Harry heeft de politiepenning.” Reactionair? Jazeker. Fascistisch? Dat niet echt. Callahan overtreedt de wet als die tekort schiet. Hij is een desperado die zijn eigen geluk opoffert om ons vuile werk te doen, hij put hooguit vreugde uit de bittere oneliners die hij tussen zijn geklemde kaken spuugt: „Go ahead punk, make my day”. In de finale gooit hij als Gary Cooper in western Hign Noon zijn penning weg omdat de laffe burgerij hem in de steek laat. Pauline Kaels intuïtie klopte: Dirty Harry’s succes was een indicatie dat Hollywood naar rechts zwenkte. Hij inspireerde getroebleerde wrekers in ‘cop movies’, vigilantes van het Charles Bronson-type, anabole helden van de Reaganjaren. Amerika snakte na jaren culturele verwarring en oplopend geweld niet langer naar bevrijding maar naar orde. Naar een sheriff met een .44 Magnum.

Leve Clint Eastwood, de weirdo

Clint Eastwood kan in zijn films een regelrechte weirdo zijn. Vanaf het prille begin van zijn carrière heeft hij surrealistische, bizarre en barokke elementen in zijn films gestopt. Die kant van zijn persoonlijkheid wil nog wel eens ondergesneeuwd raken naast de immer zwijgzame machoman en rechts-libertaire houwdegen, die hij óók is. Met zijn vertrouwen in de kracht van het individu heeft hij als filmmaker altijd ruim baan gegeven aan zijn persoonlijke tics en eigenaardigheden. Neem High Plains Drifter (1973), de eerste western die hij zelf regisseerde; een van de meest bizarre en ook meest succesvolle westerns van de jaren zeventig. Eastwood is te zien als een naamloze held, ‘the Stranger’, die een hulpeloos stadje moet redden dat ten prooi dreigt te vallen aan een bende moordenaars. Dat gegeven is bekend uit talloze andere westerns. Maar in High Plains Drifter loopt alles anders dan verwacht. Er zijn om te beginnen sterke aanwijzingen dat de vreemdeling niet zomaar een dwalende cowboy is, maar een bovennatuurlijke verschijning: hij is de geest van de sheriff, die eerder in hetzelfde gehucht is gemarteld en gedood, terwijl de inwoners de andere kant opkeken. De vreemdeling blijkt helemaal niet te zijn gekomen om het stadje te redden; hij komt voor vergelding. Daarover kan weinig misverstand bestaan, als hij het hele gehucht fel rood laat overschilderen en een nieuwe plaatsnaam geeft: ‘Hell’. Eastwood blijkt een reddende engel te zijn, die als het eropaan komt juist het dorp uitrijdt. Hij laat de schurken eerst rustig hun gang gaan; de corrupte samenleving verdient niet beter. Aan het einde van de film is een flink deel van het stadje in vlammen opgegaan. De ‘Stranger’ is een moreel uiterst ambigue figuur. Hij is evenzeer uit op persoonlijk gewin als op gerechtigheid – hij gebruikt zijn positie om de dorpelingen flink uit te nemen door gratis drank en dure nieuwe cowboylaarzen te eisen. Realisme was duidelijk geen prioriteit voor Eastwood – daarin is hij schatplichtig aan zijn leermeester Sergio Leone. Helaas geldt dat ook voor de misselijke verkrachtingsscène, waaraan Eastwood zich in High Planes Drifter bezondigde en die hij later betreurde.

Stoer zijn is niet genoeg, meisje

Dat ik viervoudig Oscarwinnaar Million Dollar Baby (2004) pas lang na de release zag, was eerder een voor- dan een nadeel. Ik ging de boksfilm onvoorbereid in. Niet bewust van recensies die (spoileralert!) de film een gedesillusioneerde blik op de ‘American dream’ noemden. Of erger: vermeldden dat de film slecht viel bij belangenorganisaties voor mensen met ruggengraatletsels en tegenstanders van euthanasie. Zonder die kennis vooraf slaagt de film er vakkundig in om je lange tijd het gevoel te geven dat je kijkt naar een degelijk, traditioneel boksdrama met een vrouwelijke hoofdpersoon. Er is een nukkige trainer Frankie Dunn (Eastwood) die geen zin heeft om een meisje te trainen en met opmerkingen strooit als „Girly, tough ain’t enough”. Er is de ambitieuze hoofdpersoon Maggie (een perfect gecaste Hilary Swank) met wie je meeleeft terwijl ze stap voor stap haar bokscarrière opbouwt, ondanks dat ze vrouw is, relatief oud en afkomstig is uit een milieu komt waar verwacht wordt dat je genoegen neemt met „een tweedehands woonwagen, een frituurpan en een pak Oreo’s”. En er is Scrap (Morgan Freeman), een personage dat net als de anderen in eerste instantie vrij clichématig lijkt. Met zijn vaderlijke stem vertelt hij het verhaal en ondertussen zien we hoe deze ex-bokser en nu schoonmaker Frankie overtuigt om Maggie te gaan trainen. Maar de eerste keer dat je dit drietal in het ziekenhuis ziet zitten – Maggie met gebroken neus, maar vol trots na een overwinning – voel je al dat het hier gaat over meer dan sportambities waarmaken. Mooi introduceert de film het concept surrogaatfamilie. En hoe deze outcasts worstelen met keuzes die ze maakten uit liefde voor naasten, en uit eigenbelang. Dan komt de plotwending die – voor wie onvoorbereid is – de kijker knock-out slaat en Maggie met gebroken ruggengraat achterlaat. Waarna we opnieuw in een ziekenhuissetting belanden en alle eerder geïntroduceerde thema’s verder kunnen worden uitgediept. Juist omdat je als kijker mee in de ring hebt gestaan en dus perfect weet wat Maggies ambities waren én zijn, raakt de film je veel harder dan menig melodrama over dit onderwerp.

Een groot hart voor jazz

Clint Eastwood is een groot jazzliefhebber en dat is ook te merken aan de soundtracks van zijn films. In zijn regiedebuut Play Misty for Me (1971) speelt Erroll Garners compositie ‘Misty’ een belangrijke rol en in The Bridges of Madison County (1995) becommentariëren door Johnny Hartman en Dinah Washington gezongen jazzstandards de kortstondige liefde tussen de door Clint Eastwood en Meryl Streep gespeelde hoofdpersonen. In 1988 regisseerde Eastwood Bird, een biografische film over de legendarische, jong gestorven altsaxofonist Charlie ‘Bird’ Parker. Met enkele andere jazzmuzikanten stond Parker in de jaren veertig aan de wieg van de vernieuwende jazzstijl bebop. Zijn snelle, springerige solo’s beïnvloedden generaties musici. Samen met Bertrand Taverniers Round Midnight (1986) is Bird een van de beste jazzfilms ooit gemaakt. Eastwood gebruikte bestaande solo’s van Parker en liet de overige muziek opnieuw inspelen. Het resultaat klinkt zeer authentiek. In Bird staat Parkers muziek centraal, zonder concessies te doen aan een breed publiek: er wordt niet expliciet uitgelegd wie wie is. Eastwood consulteerde daarnaast Parkers weduwe Chan en trompettist Red Rodney, die een paar jaar met Parker speelde. De scènes met Rodney zijn schitterend. Als de witte Rodney met Parker meegaat op tournee in de zuidelijke staten stelt Parker hem voor als blueszanger ‘Albino Red’, zodat niet opvalt dat Rodney een witte muzikant is te midden van zwarte musici – segregatie was indertijd de norm. Dat Eastwood ook ruimte inlast voor Parkers drugs- en alcoholverslaving is onvermijdelijk, maar we zien hem nooit heroïne injecteren. Parker was een getourmenteerd mens die pas tot rust kwam als hij bij Chan was, al was hij zeker niet monogaam zoals de film ook laat zien. Hun stormachtige relatie vormt de kern van Bird, met prachtig gespeelde rollen van Forest Whitaker als Parker en Diane Venora als Chan.

Een held die buiten adem raakt

Wat is het ergste dat een held kan overkomen? Is het er niet in slagen om zijn (in het klassieke Hollywoodnarratief is de held bijna altijd een man) missie te voltooien? Is het de angst voor het falen? Is dat tevens wat de toeschouwer aan z’n stoel gekluisterd houdt? Lukt het of lukt het niet? Of is het juist het falen zelf, en daar dan verder mee moeten leven en niet meer in de spotlight en de vuurlinie kunnen staan? Dat alles is de insteek van In the Line of Fire (Wolfgang Petersen, 1993), waarin geheim agent Frank Horrigan getraumatiseerd is door het feit dat hij er ooit níet in slaagde om de moord op Kennedy te voorkomen. Hij krijgt in de film een ‘tweede kans’, als een andere president van de VS onder vuur ligt. Zijn fanatisme grenst aan paranoia. De vraag is of de antiheld weer tot heldendom kan opklimmen. Met name met het verstrijken der jaren werden Clint Eastwoods films wat dat betreft interessanter. Dubbelzinniger. Soms bij terugzien zelfs moreel schimmiger en gelaagder. Dat komt allereerst doordat zijn leeftijd en fysieke conditie een rol gingen spelen in de plot. Wat als de held niet meer de snelste en de slimste is? Wat als Frank Horrigan buiten adem raakt? Maar de reden is ook dat ideeën over heldendom aan verandering onderhevig zijn. In 1993 was het zeker in een rechttoe rechtaan mainstream actiefilm als In the Line of Fire nogal gewaagd om maatschappelijk ingebakken noties over heldendom en masculiniteit te tackelen. Al zal het ons ook niet verbazen dat de film uiteindelijk nog steeds probeert om die ideeën te redden. Misschien nog wel meer dan die arme president wiens leven op het spel staat. Als de anonieme belager Horrigan opbelt om hem uit de dagen („Ik zie je bij het graf van nog een dode president staan”) dan zien we Eastwood zijn revolver pakken, ontgrendelen, waarop de camera in één vloeiende beweging naar zijn gezicht beweegt. Hij kijkt de toeschouwer aan: „Dat gaat niet gebeuren.” Het lijkt bijna of hij knipoogt. Niet alleen zijn verlangen naar een heldenstatus wordt in dat ene ironische moment zichtbaar, maar ook dat van zijn publiek. Roadmovie Cry Macho. Regie: Clint Eastwood. Met: Clint Eastwood, Eduardo Minett, Natalia Traven, Dwight Yoakam. In: 58 bioscopen. ●●●●●