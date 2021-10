Bespreking biografie Xi Jinping in Duitsland afgeblazen onder Chinese druk

Een boekbespreking van een biografie over de Chinese president Xi Jinping is in Duitsland afgelast onder Chinese druk. Dat meldden Duitse media maandag. De journalisten Adrian Geiges en Stefan Aust zouden woensdag hun boek Xi Jinping, de machtigste man ter wereld bespreken tijdens een online lezing georganiseerd door het Confucius Instituut van Hannover. De bespreking werd verplaatst naar Duisburg vanwege een „meningsverschil met Chinese partners”, zo beweerde het Chinese taal- en cultuurinstituut dinsdag. Volgens uitgever Piper Verlag werd daarop ook de presentatie in Duisburg na Chinese inmenging geannuleerd.

In een verklaring zegt de Leibniz Universität, waar het Confucius Instituut van Hannover aan is verbonden, „op geen enkele manier bij zowel de totstandkoming als de afgelasting” betrokken te zijn, maar de reden voor het afzeggen van de boekpresentatie „niet acceptabel, bevreemdend en onverstandig” te vinden. De vervangende lezing aan de universiteit Duisburg-Essen is door het Confucius Instituut van de Metropool Ruhr afgezegd. In The Financial Times beweert Piper Verlag dinsdag dat de Chinese consul in Düsseldorf, Feng Haiyang, hierop had aangedrongen.

In Die Welt zei schrijver Aust maandag „buitengewoon verrast” te zijn over de afgelastingen: „Ik had me niet kunnen voorstellen dat er druk uit Beijing zou komen om een bespreking met ons over ons boek te verhinderen.” Volgens hem is het boek een „zeer nuchtere en feitelijke” verhandeling over de carrière van Xi Jinping. De wetenschapsminister van de deelstaat Niedersachsen Björn Thümler (CDU) heeft de Confucius Instituten bij omroep NDR terechtgewezen: „Iedereen die bij ons leeft en leert, moet academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting onderkennen.”

Confucius Instituten

Confucius Instituten zijn wereldwijd omstreden vanwege de nauwe band met de Chinese Communistische Partij. Officieel heeft de organisatie als doel de Chinese taal en cultuur te promoten, maar naar aanleiding van incidenten in onder meer Amerika en België gaan geluiden op dat de instituten er een geheime agenda op na houden. Zo zouden ze de academische vrijheid en autonomie van onderwijsinstellingen in het buitenland ondermijnen, of gebruikt worden voor kennisspionage.

In Nederland heeft de organisatie afdelingen aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen. De Universiteit Leiden stopte in 2019 met de samenwerking, omdat het instituut „niet meer in de Chinastrategie” van de universiteit paste. De Groningse afdeling kwam in februari dit jaar onder vuur te liggen, toen bleek dat een door het Confucius Instituut bekostigde hoogleraar Chinees volgens zijn contract het imago van China niet mocht beschadigen.