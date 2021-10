Nieuwe boekenprijs voor ‘belangrijkste’ non-fictie

Nederland en Vlaanderen krijgen er een nieuwe boekenprijs bij. De ‘Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar’ (PBBJ) zal voor het eerst op 12 april 2022 worden uitgereikt aan een schrijver van het beste Nederlandstalige non-fictieboek. Aan de prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden. Volgens Lily Schim van der Loeff, voorzitter van het bestuur van de stichting PBBJ, is de juryprijs tot stand gekomen uit de wens binnen het boekenvak om ‘non-fictie de plek te geven die het verdient’. „Tot nu toe moest non-fictie meestal de strijd aangaan met fictie als het ging om een boekenprijs. Onterecht, want non-fictieboeken kunnen ook een grote maatschappelijke invloed uitoefenen.”

De prijs, geïnitieerd door Mireille Berman (Nederlands Letterenfonds), Haye Koningsveld (De Bezige Bij), Andreas Jonkers en Milou Klein Lankhorst (De Correspondent Uitgevers), moet daar verandering in brengen. Volgens Schim van der Loeff willen lezers in tijden van nepnieuws op de hoogte blijven, maar worden ze nog onvoldoende „met de neus op het juiste boek gedrukt”. „Er zijn heel wat heftige debatten gaande. Dat zorgt voor maatschappelijke polarisatie, een goed non-fictieboek kan een verhelderend perspectief bieden.”

De Prijs – inmiddels door de initiatiefnemers overgedragen aan de Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar – wordt gefinancierd door het Letterenfonds en een aantal particuliere donateurs. Uitgevers kunnen vanaf 26 oktober hun titels insturen. Het gaat om boeken die het afgelopen jaar (2021) in het Nederlands zijn geschreven en in Nederland en Vlaanderen zijn verschenen. De longlist, van maximaal 15 titels, wordt in februari 2022 bekendgemaakt. De shortlist volgt in maart.

In de eerste jury zitten schrijver Saskia De Coster, politiek journalist Ivan De Vadder, historicus Nadia Bouras, filosoof Miriam Rasch en Karel Degraeve, adjunct-hoofdredacteur van Knack, tevens mediapartner.