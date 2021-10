Wat te doen met een zesjarige die de verhuizing niet ziet zitten?

Moeder: „We zouden graag binnen afzienbare tijd verhuizen. Gezien de huidige markt zal dat nog wel even duren en zijn we genoodzaakt om weg te gaan uit de huidige wijk en woonplaats. Ons zoontje van 6 jaar ziet verhuizen totaal niet zitten, mede doordat hij bang is zijn vrienden te verliezen en van school te moeten wisselen. Hij is enorm sociaal en legt makkelijk contact. Wij twijfelen dan ook niet of hij snel extra, nieuwe vrienden maakt. En we zijn bereid om hem of vriendjes te brengen en te halen. Maar dat zal hem natuurlijk een worst wezen. Hij wil niet verhuizen, punt uit! Hoe kunnen we hem het best begeleiden bij deze (overgangs)periode?

Niet te vroeg

Tischa Neve: „Als het verhuizen nog niet concreet is, zou ik een kind daar niet te vroeg in meenemen. Een kind van 6 kan de situatie nog niet overzien, die voelt alleen het hier en nu. De gedachte om het houvast van vriendjes, school en een huis te verliezen, kan pittig zijn, en er staat in dit stadium nog niks tegenover.

Tischa Neve is kinderpsycholoog, geeft online opvoedcursussen en is auteur van het voorleesboek Kijk, zo gaat dat! Voor elke gebeurtenis een verhaaltje.

„Dat jullie gaan verhuizen, is een gegeven, dus zo zou ik het ook brengen: het gaat gebeuren, en u kunt eenvoudig uitleggen waarom dat zo is. Toon begrip voor zijn gevoel. Relativeer zijn zorgen niet, zeg dat u ze snapt, en dat het ook een hele stap is. Probeer nog niet in oplossingen te praten als: ‘een leuke nieuwe school’ en ‘leuke nieuwe kinderen’, als dat nog niet concreet is. Er is nog geen andere kant van het verhaal.

„Ik zou hem niet meenemen naar elk huis dat jullie gaan bekijken. De kans dat zo’n huis het daadwerkelijk wordt, is op deze huizenmarkt niet groot, en dat kan voor onrust zorgen. Op het moment dat u een nieuw huis heeft, kunt u hem helemaal meenemen in het proces: het huis laten zien, hem laten meedenken over zijn kamertje.”

Spelenderwijs meenemen

Sabine Stoltz: „Op zesjarige leeftijd is de rol van vriendjes en de invloed hiervan vaak nog minder sterk dan in de puberleeftijd. Daarom is verhuizen op deze leeftijd meestal gemakkelijker dan voor pubers, die al sterker geworteld zijn met clubjes en vaste vriendengroepjes. Daarbij komt dat de invloed van de ouders op zesjarige leeftijd aanzienlijk groter is, waardoor zij een grotere rol kunnen spelen bij het opvangen van de impact van een verhuizing.

Sabine Stoltz is als ontwikkelingspsychologe gespecialiseerd in de relaties van kinderen met leeftijdsgenoten. Ze is universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkzaam als psycholoog in de ggz.

„Enkele praktische tips: maak een aftelkalender zodra duidelijk is wanneer de verhuizing plaatsvindt. Betrek het kind bij het nieuwe huis, ook als dat een tijdelijke woning betreft. Laat het bijvoorbeeld zijn kamertje kiezen en meedenken over de inrichting. Het geeft het kind het gevoel een beetje controle te hebben. Zorg dat er vertrouwde elementen meegaan naar de nieuwe woning, bijvoorbeeld hetzelfde bed.

„Ga van tevoren spelenderwijs samen de buurt verkennen. Oriënteer je op clubjes, misschien is er al iets waar het kind mee kan starten, zodat het straks wat kinderen kent. Markeer op duidelijke en feestelijke wijze het afscheid van de huidige situatie: laat uw kind trakteren en misschien een vriendenboekje van de oude klas maken. Zorg na de verhuizing voor tijd samen met het gezin – dat is de vertrouwde basis waar het kind op terug moet kunnen vallen – en vraag oude vriendjes te logeren.”